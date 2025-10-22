Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, aprehendieron a dos supuestos homicidas de una ciudadana de 70 años de edad, quien recibe varios disparos tras intentar frustrar robo en el interior de su vivienda.

Glenyerber Rodolfo Castellano, uno de los presuntos responsables del homicidio de la septuagenaria que ocurrió en Trujillo, fue detenido por la PNB, mientras que otro implicado permanece detenido.

El lamentable hecho sucedió el 20 de julio en el sector Río Arriba, donde la víctima, Carmen Mireya Villa, fue atacada a disparos por dos sujetos que irrumpieron en su casa durante un intento de robo. La mujer recibió cuatro impactos de bala que le causaron la muerte.

Castellano, de 18 años, fue arrestado al intentar cruzar la frontera hacia Colombia la madrugada del 20 de octubre, gracias a un operativo de la Estación Policial Valmore Rodríguez en la Costa Oriental del Lago, estado Zulia.

Elis Alfonso Azuaje Segarra, de 22 años, fue capturado previamente por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, este sujeto pudo aportar datos sobre lo ocurrido, también identidades de sus cómplices.

Las autoridades manejan como móvil principal del crimen la venganza debido a que los sospechosos mantenían conflictos con el nieto de la víctima. La Fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer el caso y llevar a los acusados ante los tribunales.

Carmen Mireya, oriunda de Trujillo pero que había vivido años en Caracas, decidió regresar a su estado natal para dedicarse a la cría de animales y la agricultura en su propiedad rural. Deja un legado familiar de seis hijos que claman justicia y esperan una pronta resolución judicial.