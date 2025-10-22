Un hombre reportado desaparecido desde el 2 octubre fue encontrado sin vida este lunes en un terreno baldío de la urbanización Francisco de Miranda, en Coro. Se trata de Jorge Antonio Mendoza González, de 45 años, natural del estado Zulia, quien desde hacía una semana no tenía contacto con sus familiares.

Según, la víctima salió de su residencia ubicada en la urbanización Simón Bolívar, parroquia Baralt, acompañado de un ciudadano con rumbo a Coro en un vehículo Chevrolet Cavalier beige.

Esa fue la última vez que familiares lo vieron con vida, después que abandonó su casa no supieron más del infortunado, luego dolientes hicieron la denuncia en la sede del Cicpc.

Sabuesos de la policía judicial iniciaron las pesquisas y con la colaboración de un adolescente lograron dar con la ubicación del cuerpo enterrado en un terreno baldío al final de la manzana 5 y la calle 10 de la urbanización Francisco de Miranda.

Una vez que descubrieron la ubicación del desaparecido, el cadáver fue desenterrado en horas de la noche.

Localizan el vehículo

EL automóvil Cavalier fue localizado en el sector 5 de Julio, en Coro. Según las investigaciones preliminares, el vehículo habría sido utilizado por uno de los implicados en el hecho. Hasta el momento, las autoridades mantienen bajo reserva los detalles sobre la causa exacta del fallecimiento y el móvil que motivó el crimen.

Según la información de manera extraoficial, el adolescente involucrado en este caso ayudó a enterrar el cuerpo de Mendoza y posteriormente guió a la comisión del Cicpc hacia el lugar donde fue encontrado el cadáver.

Todo hace suponer que el menor podría haber tenido conocimiento directo o participación en el crimen o en el encubrimiento del mismo, aunque los detalles exactos de su implicación no han sido divulgados aún oficialmente.

El hecho de que un menor haya sido utilizado o esté involucrado en este suceso es una pieza importante en la investigación, que pretende esclarecer cómo ocurrió el homicidio, quiénes fueron los responsables y qué motivos llevaron al crimen.