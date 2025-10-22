El secretario de Estado de Estados Unidos, J.D. Vance, reiteró este miércoles en Jerusalén el compromiso de su país con el desarme del grupo islamista Hamás, así como con la reconstrucción de Gaza, tras reunirse con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Vance señaló que enfrentan «un reto muy difícil» que consiste en desarmar a Hamás y mejorar la vida de la población en Gaza, garantizando que este grupo «ya no suponga una amenaza para nuestros amigos en Israel». Aseguró que es un compromiso firme de la Administración del presidente Donald Trump.

Por su parte, Netanyahu agradeció la visita de Vance y destacó la «solidaridad» mostrada por el funcionario, enfatizando que nunca antes hubo una alianza tan estrecha entre Israel y Estados Unidos como con el actual Gobierno.

El secretario de Estado inició su visita de dos días a Israel acompañado por el enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno de Donald Trump, como parte de los esfuerzos para supervisar la implementación del alto el fuego en la región.