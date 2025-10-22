El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, dijo este miércoles que su Gobierno busca alcanzar un acuerdo comercial preferencial con Sudáfrica, cuyo presidente, Cyril Ramaphosa, se encuentra de visita en el archipiélago asiático.

Prabowo destacó que el comercio bilateral ha aumentado significativamente en los últimos cinco años, pero ahora Indonesia, la mayor economía del Sudeste Asiático, busca un intercambio más equilibrado.

«Estamos considerando medidas para establecer un acuerdo comercial preferencial o una asociación económica integral», declaró el mandatario, sin detalles sobre el estado actual o tiempos para concretar estos acuerdos.

Ramaphosa felicitó a Indonesia por haberse unido en enero a los BRICS, grupo liderado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que sumó también a Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán en 2024.

Destacó la importancia de ampliar las relaciones bilaterales políticas y económicas, y la necesidad de incrementar el comercio como motor de crecimiento inclusivo.

Los mandatarios coincidieron en la urgencia de construir economías más resilientes y diversificadas frente a dificultades geopolíticas similares, como los aranceles de Estados Unidos que afectan a ambos países (19% a Indonesia y 30% a Sudáfrica).

Durante la visita, Ramaphosa está acompañado por una delegación de altos funcionarios en defensa, agricultura, comercio e inversión, así como empresarios.

Ramaphosa continuará su gira regional con visitas a Vietnam y Malasia, donde participará en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), con posible asistencia de Donald Trump.