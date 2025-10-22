Corea del Norte efectuó este miércoles el lanzamiento de múltiples misiles balísticos de corto alcance (SRBM), siendo esta la primera prueba desde la investidura del presidente surcoreano, Lee Jae-myung, a principios de junio, y a una semana de la visita del mandatario estadounidense, Donald Trump, a Corea del Sur.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur (JCS) informó que los misiles fueron detectados alrededor de las 08:10 hora local (23:10 GMT del martes) y lanzados desde la zona de Jungwha, en la provincia de Hwanghae del Norte, hacia el noreste en dirección al mar de Japón (llamado mar del Este en ambas Coreas).

Las autoridades surcoreanas y estadounidenses están actualmente analizando las especificaciones exactas de estos misiles.

Este lanzamiento ocurre en el marco de la próxima visita de Trump a Corea del Sur para asistir al foro de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y su posible encuentro con el presidente chino, Xi Jinping.

Además, el gesto subraya las recientes relaciones fortalecidas entre Pekín y Pionyang, reforzadas por la presencia de Kim Jong-un en un desfile militar en China en septiembre.

Desde 2022, los canales de comunicación entre las dos Coreas permanecen cerrados, pues Pionyang ha rechazado los intentos de diálogo de la Administración Lee.

El último lanzamiento similar se produjo en mayo de 2025, con misiles balísticos y de crucero también dirigidos al mar de Japón.