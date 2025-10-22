El presidente de Bolivia, Luis Arce, informó este martes que, tras dejar el cargo el próximo 8 de noviembre al centrista Rodrigo Paz, defenderá tanto su imagen como la de sus hijos frente a las acusaciones y «calumnias» que pesan en su contra.

El mandatario afirmó a EFE que confía en que las denuncias, entre ellas las relacionadas con su hijo mayor Luis Marcelo Arce Mosqueira sobre supuestas negociaciones ilegales en proyectos de litio, se investiguen conforme a la ley, recordando que el caso fue desestimado en abril de 2024 por falta de pruebas.

Otro caso destacado involucra a su hijo Rafael Ernesto Arce Mosqueira, relacionado con la compra en 2021 de un terreno de más de 2.100 hectáreas para cultivo en Santa Cruz, sin respetar una pausa ambiental decretada en 2024.

Además, Rafael Ernesto y su hermana Camila Arce Mosqueira enfrentan una investigación por préstamos bancarios por 9,1 millones de dólares obtenidos en seis transacciones, que fue reabierta en julio de 2025.

Arce denunció que estas acusaciones surgen como parte de una estrategia del «evismo» —seguidores de Evo Morales— para desgastarlo políticamente con imputaciones infundadas.

El presidente recordó que le advirtió a Morales en los primeros años de su mandato que no involucrara a sus hijos en polémicas legales.

Arce anticipó que, una vez esclarecidas las denuncias y si sus hijos deciden emprender acciones legales, él hará lo mismo contra los que lo acusan desde el Legislativo de proteger a personas vinculadas con corrupción durante su Gobierno.

El distanciamiento político entre Arce y Morales, líder del Movimiento al Socialismo (MAS ), se intensificó desde finales de 2021, con disputas por el control del partido y las decisiones de Gobierno.