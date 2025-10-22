La Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil condenó este martes, por mayoría, a siete personas más implicadas en la trama golpista que sentenció en septiembre al expresidente Jair Bolsonaro 27 años y tres meses de prisión.

Con cuatro votos a favor y uno en contra, los jueces condenaron a siete miembros del llamado núcleo «de la desinformación», señalados por difundir noticias falsas sobre el proceso electoral y fomentar ataques virtuales contra las instituciones y autoridades.

Entre los condenados están seis militares y un agente de policía: el coronel Reginaldo Vieira de Abreu; teniente coronel Guilherme Marques de Almeida; subteniente Giancarlo Gomes Rodrigues; mayores en retiro Ailton Gonçalves Moraes Barros y Angelo Martins Denicoli; el agente Marcelo Araújo Bormevet; y el empresario Carlos César Moretzsohn, presidente del Instituto Voto Legal.

Los militares y el agente policial recibieron penas entre 13 y 17 años de prisión en régimen cerrado, por crímenes tales como intento de abolición del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, organización criminal, daño calificado y deterioro de patrimonio protegido, los mismos cargos que pesan sobre Bolsonaro.

Estado democrático

Moretzsohn fue condenado a siete años y medio en régimen semiabierto, acusado de organización criminal e intento de abolición del Estado democrático.

Los defensores aún pueden apelar la sentencia.

Los jueces votaron en línea con la anterior sentencia contra Bolsonaro: Alexandre de Moraes fue el relator que propuso la condena, apoyado por Cristiano Zanin, Cármen Lúcia y Flávio Dino, mientras que Luiz Fux votó por la absolución de todos.

Con esta decisión, ya suman quince los condenados por el intento de golpe de Estado derivado de las elecciones presidenciales de 2022, donde Bolsonaro, tras perder con Luiz Inácio Lula da Silva, orquestó una conspiración que culminó con el violento asalto a los poderes del Estado el 8 de enero de 2023.