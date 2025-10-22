El presidente ruso, Vladimir Putin, no acudirá a la cumbre del G20 que se celebrará del 21 al 22 de noviembre en Johannesburgo, ciudad sudafricana que acoge por primera vez este foro en el continente africano, informó el Kremlin.

Dmitri Peskov, portavoz de la Presidencia rusa, afirmó que «Putin no participará en persona», aunque aseguró que Rusia estará representada dignamente. Próximamente se dará a conocer quién encabezará la delegación rusa.

Putin no ha asistido a las últimas cumbres del G20 y enfrenta una orden de arresto por crímenes de guerra en Ucrania emitida por el Tribunal Penal Internacional, tratado que Sudáfrica ha firmado.

Aunque inicialmente Peskov indicó que Putin participaría «de una u otra manera», sin precisar si en persona o por videoconferencia, finalmente se confirmó que no estará presente físicamente.