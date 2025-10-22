El presidente del Parlamento venezolano, el chavista Jorge Rodríguez, anunció este martes que en «los próximos días» se celebrará en Venezuela un encuentro de diputados del Caribe, como respuesta a lo que el oficialismo califica de «agresión» por parte de EE.UU. por su despliegue militar en la región.

Rodríguez informó sobre esta reunión durante una sesión de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), transmitida por Venezolana de Televisión (VTV).

Por su parte, la segunda vicepresidenta del Legislativo, América Pérez, también chavista, señaló que este encuentro será un espacio para que parlamentarios caribeños debatan la «amenaza» dirigida no solo a Venezuela, sino a todos los países del Caribe, denunciando ataques contra la democracia, soberanía y autodeterminación latinoamericanas.

Pérez destacó el trabajo del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, instalado el 16 de septiembre, que ha activado grupos regionales y sectoriales para diseñar respuestas jurídicas, políticas, diplomáticas y económicas frente a la supuesta agresión.

El Consejo busca consolidar una ofensiva por la paz y la soberanía de Venezuela, con una agenda permanente que incluye elevar la voz en distintos foros.

El 15 de octubre, Rodríguez anunció que se promoverán responsabilidades penales contra EE.UU. por amenazas y agresiones, dentro de un documento entregado al presidente Nicolás Maduro.

El plan también contempla la reunión en Venezuela de parlamentarios del Caribe para insistir en la declaración de la región como zona de paz.

Washington defiende su despliegue militar como una operación contra el narcotráfico procedente de Venezuela, mientras Caracas lo considera una «amenaza» para generar un «cambio de régimen» que permita a EE.UU. apoderarse de sus recursos naturales como petróleo, gas y oro.