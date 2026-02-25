La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció la activación de una aplicación para registrar a aquellos turistas que quieran visitar el Parque Nacional Morrocoy, tras denuncias de presuntos delitos ambientales cometidos en el área durante el festivo de Carnaval.

Rodríguez indicó, en un acto televisado, que aquellos que quieran visitar el parque nacional deben registrarse en esa aplicación para que las autoridades puedan planificar también la actividad turística para el festivo de Semana Santa en abril próximo.

«Son medidas concretas, sencillas; yo llamo a la colaboración de todos, operadores turísticos, usuarios, pescadores, a las autoridades con quienes ya hemos estado trabajando coordinadamente», señaló.

La líder chavista dijo que otra medida será que las lanchas y yates tendrán que anclar en boyas y no en los corales para evitar su destrucción.

«Son medidas que podemos hacer de manera muy práctica y que tienen gran impacto ambiental», explicó.

Rodríguez sostuvo que está descartado el cierre del parque luego de que usuarios en redes sociales publicaron vídeos del área de Los Juanes, una reserva natural con diversidad marina, en los que se ven decenas de personas con yates alrededor, lanzando espuma al agua en modo de celebración.

A su juicio, lo importante es corregir esta situación y que la actividad turística en Morrocoy sea sostenible.