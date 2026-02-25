Comienzan trabajos de reasfaltado en la Carrera Roma de Alta Vista Sur, una de las principales arterias viales de Puerto Ordaz que beneficia directamente a residentes, comerciantes y transportistas de la parroquia Universidad en el municipio Caroní, estado Bolívar.

Personal especializado de la Dirección de Transporte de la Alcaldía de Caroní despliega varias toneladas de asfalto caliente en esta vía estratégica que conecta múltiples sectores urbanos y rurales de Puerto Ordaz.

Los trabajos iniciaron hace exactamente una semana, respondiendo a intensas quejas de la colectividad a través del portal soynuevaprensadigital.com. Los profundos huecos que convertían el trayecto en una trampa mortal para vehículos y peatones.

La Alcaldía de Caroní, bajo la gestión actual, atendió de manera expedita el clamor popular de habitantes, comerciantes locales y gremios transportistas, quienes durante meses alertaron sobre el deterioro progresivo de la Carrera Roma, popularmente conocida como la «bajada de Bariloche» y calles aledañas. Fuentes municipales confirmaron que también se prevé el reasfaltado inmediato de la vecina Carrera Milán, completando así un paquete integral de recuperación vial en la zona comercial y residencial de Alta Vista Sur.

Transporte público

Esta arterial es ruta obligada del transporte público que parten desde el Centro Comercial Ciudad Alta Vista I, recorren la Carrera Roma y se dirigen a destinos clave como Los Olivos, mientras que microbuses toman variantes hacia las adyacencias de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), la Universidad Experimental Politécnica «Antonio José de Sucre» (Unexpo) y el sector Toro Muerto. Posteriormente, retornan por un tramo de la avenida Atlántico y la Carrera Milán, formando un circuito vital para la movilidad diaria de miles de usuarios en esta parroquia densamente poblada.

Habitantes de comunidades cercanas como Villa Asía, así como residentes de los conjuntos habitacionales La Churuata, Karimán Parú, Karruay, Los Mangos y otras urbanizaciones, expresaron su profunda preocupación por el cúmulo de baches y cráteres que azotaban la zona.

Antes del inicio de estas labores, habían denunciado públicamente que tales irregularidades estaban literalmente destruyendo los amortiguadores y alineaciones de los escasos vehículos del transporte público, así como los automóviles particulares de familias trabajadoras que circulan diariamente por estas vías esenciales para ir al trabajo, escuelas y mercados.

Falta alumbrado

Los lugareños, ahora optimistas por los avances visibles en el reasfaltado, esperan que representantes de Corpoelec, la estatal eléctrica, actúen con igual prontitud para instalar o reparar el alumbrado público en la Carrera Roma y calles transversales próximas.

Según testimonios recolectados en la zona, durante las horas nocturnas esta arteria se transforma en una auténtica «boca de lobo», con oscuridad total que favorece exclusivamente a bandas delictivas que asaltan a transeúntes desprevenidos, genera temor en mujeres y niños, e incrementa riesgos de accidentes vehiculares. «La luz es tan crítica como el asfalto; sin ella, los robos se multiplican y nadie quiere salir de noche», comentó una comerciante local que opera frente a la vía.

Finalmente, los vecinos exhortaron públicamente a comerciantes, residentes y transeúntes de esta vibrante zona comercial de Alta Vista Sur a asumir una corresponsabilidad cívica; evitar arrojar aguas servidas, basura o desechos directamente a la calzada, prácticas que aceleran el deterioro del pavimento recién colocado y generan charcos permanentes.

«Con el nuevo asfalto, mantengámoslo impecable entre todos; no tiremos agua sucia ni basura, que eso abre huecos de nuevo y nos perjudica a todos», pidieron vecinos.