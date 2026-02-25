Un hombre de 41 años falleció este martes tras sufrir una presunta descarga eléctrica y posterior caída desde varios metros de altura mientras realizaba labores de mantenimiento en antenas repetidoras ubicadas en un edificio de la calle principal de la urbanización Gran Sabana, parroquia Unare, frente al negocio El Crack, en Puerto Ordaz.

Jonnys Eduardo Salazar, la víctima identificada, trabajaba en la edificación cuando ocurrió el accidente fatal en horas de la tarde. Testigos presenciales y vecinos del sector auxiliaron de inmediato al herido, trasladándolo en un vehículo particular hacia la sala de emergencias del Hospital Uyapar, pero arribó al centro asistencial sin signos vitales, confirmaron fuentes médicas y policiales.

De acuerdo con el reporte preliminar, Salazar aparentemente recibió una descarga eléctrica que lo desequilibró, provocándole una caída impactante contra el pavimento.

El trauma craneal severo resultante de la colisión con el suelo habría sido la causa inmediata de muerte, según galenos de guardia. Para el momento del siniestro, el técnico portaba cinturón de seguridad, casco protector y demás equipos de protección personal estándar para trabajos en altura, lo que resalta posibles fallas en protocolos o condiciones imprevistas.

Se desconoce sobre la empresa contratista para la cual laboraba la víctima, vinculada aparentemente a servicios de telecomunicaciones o electrificación de repetidoras de señal.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se personaron en la escena del accidente y en el Hospital Uyapar para recolectar evidencias, entrevistar testigos, revisar el equipo utilizado y determinar responsabilidades.