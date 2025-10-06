En un esfuerzo por concretar la sustitución de importaciones y fortalecer la industria nacional, autoridades de los Ministerios de Transporte e Industrias y Producción Nacional lideraron un recorrido técnico en la planta de autobuses Yutong-Venezuela, ubicada en el estado Yaracuy.

El viceministro de Transporte Terrestre y presidente de Yutong-Venezuela, Héctor Rojas, y la viceministra de Desarrollo Productivo Nacional, Laila Tajeldine, encabezaron la jornada junto a más de 20 fabricantes nacionales del sector autopartista.

El objetivo central del recorrido fue que los fabricantes pudieran inspeccionar directamente las especificaciones y características de las piezas y componentes de los autobuses. Esto facilita la identificación inmediata de los componentes susceptibles de ser producidos localmente, integrándolos al plan de recuperación de 1.800 unidades de transporte público.

Reducción de la Dependencia de Importaciones

La viceministra Tajeldine destacó la importancia estratégica de esta articulación: «Este encadenamiento productivo permitirá colocar estas piezas que ellos están haciendo al servicio de la reparación y construcción de buses Yutong, con la finalidad de reducir la dependencia de importaciones».

Tajeldine reiteró el respaldo a la producción nacional: «Creemos en lo que se produce en el país, como lo ha orientado el presidente Nicolás Maduro y como lo están ejecutando el ministro Alex Saab y el ministro de Transporte Ramón Celestino Velásquez».

Por su parte, el viceministro Rojas acotó que la reunión tiene la finalidad de «fortalecer la soberanía productiva y potenciar la capacidad operativa de la industria automotriz así como el desarrollo del sector transporte del país. Esta es una reunión de trabajo clave para todo el gremio autopartista nacional».

Con la instalación y avance de esta mesa de encadenamiento productivo, Venezuela no solo garantiza la recuperación de su flota de transporte, vital para la movilidad nacional, sino que también demuestra y consolida la capacidad productiva de su sector industrial.