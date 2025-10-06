La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) informó sobre la ocurrencia de cinco sismos en distintas regiones de Venezuela durante la madrugada de este lunes 6 de octubre.

Los movimientos telúricos, de magnitudes moderadas y con epicentros en cinco estados diferentes, no reportaron víctimas ni daños materiales, según los informes preliminares.

Los temblores se produjeron entre las 12:44 a.m. y las 4:18 a.m., con magnitudes que oscilaron entre los 2,9 y 3,6 grados, y profundidades de entre 22,3 km y 35,3 km.

Trujillo: A las 1:03 am, un temblor de magnitud 2.9 se registró a 29.5 km de profundidad, con epicentro a 38 km al norte de Isnotú.

Zulia: A las 3:33 am, un sismo de magnitud 3.1 ocurrió a 35.2 km de profundidad, con epicentro a 58 km al este de Bachaquero.

Lara: A las 4:15 am, un movimiento sísmico de magnitud 3.5 se produjo a 35.3 km de profundidad, con epicentro a 25 km al suroeste de Carora.

Sucre: Finalmente, a las 4:18 am, un sismo de magnitud 3.6 fue registrado a 29.5 km de profundidad, con epicentro a 20 km al sur de Yaguaraparo.

Alerta y Monitoreo Permanente

A pesar de la actividad sísmica concentrada principalmente en la región occidental del país, incluyendo la zona cercana al Lago de Maracaibo, que es conocida por su mayor sismicidad, las autoridades y las comunidades en las áreas afectadas se mantienen en alerta.

Funvisis reitera el llamado a la población a mantener la calma y a aplicar las medidas preventivas recomendadas en caso de sismos.

La institución informó que continuará monitoreando la situación para garantizar la seguridad ciudadana y proporcionar información actualizada de ser necesario.

Funvisis es el organismo encargado de la investigación, el estudio y la prevención de los fenómenos sísmicos en el territorio nacional.