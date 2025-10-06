El crimen ocurrió en horas de la noche del viernes; vecinos escucharon una algarabía seguida de gritos de auxilio, mientras trasladaban al hombre de 65 años con una herida punzopenetrante en la zona pélvica.

Algunos vecinos de la manzana 7 pensaron que solo se trataba de una discusión de pareja, como había ocurrido en ocasiones anteriores. Sin embargo, la pelea se tornó violenta y uno de los involucrados resultó mortalmente herido: su hijastro le asestó una puñalada en la zona pélvica que le ocasionó la muerte.

Habitantes de la urbanización Los Mangos, parroquia Universidad, Puerto Ordaz, se encuentran consternados por la muerte de Juvenal José Guzmán Albornoz, de 65 años, quien llevaba más de tres años casado con Vicnais Nairobis Marcano de Guzmán, de 40 años.

La pareja residía en la casa número 4, junto con cuatro hijos del primer matrimonio de Marcano, tres menores y Samer Sin Galindez Marcano, de 19 años, quien al parecer usó un arma blanca para acuchillar a su padrastro.

El supuesto agresor ayudó a trasladar a Juvenal José hasta la emergencia del Hospital Uyapar; sin embargo, falleció posteriormente debido a que la herida punzopenetrante causó daños irreversibles a varios órganos vitales.

Versiones de una fuente anónima indican que la víctima ya había agredido a su pareja en otras ocasiones.

Una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas acudió a la escena del crimen y recopiló evidencias que comprometen a Samer Sin, entre las cuales está el arma homicida.

Comunidad Los Mangos

Vecinos de la urbanización coincidieron en que el suceso no debió ocurrir, ya que Juvenal Guzmán gozaba de respeto en el sector.

La víctima tenía tres hijos mayores, uno reside en España, otro en Portugal y el tercero en Estados Unidos, todos del primer matrimonio.

Según lugareños, Guzmán era oficial de una empresa naviera; después de que la compañía cerró sus operaciones en la zona, comenzó a trabajar por su cuenta, mientras que su esposa se dedicaba al hogar.

Expertos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas continúan investigando para determinar qué originó la discusión y si ya existían antecedentes de agresiones contra Marcano.

Una comisión del Centro de Coordinación Policial Los Olivos, detuvo al supuesto homicida en la emergencia del Hospital Uyapar, el mismo fue trasladado hasta el comando policial y puesto a la orden del Ministerio Püblico.