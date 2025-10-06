La tercera fecha del hexagonal de segunda instancia de la Liga Oficianl Súper Senior de Ciudad Guayana, deparó nuevos resultados que han colocado más caliente la lucha por los cuatro puestos que se disputan hacia el semifinal del certamen.

Primeramente, el campeón en ejercicio, Centro Italo Venezolano de Ciudad Guayana, recuperó la senda ganadora luego de empatar a un tanto con Venalum FC en la fecha dos.

Los de Jorge “Catri” Catrinaccio se valieron de las conquistas marcadas por intermedio del experimentado Henry Planty y de Guillermo Moreno, para lograr un gran triunfo de 2-1 sobre el Centro Portugués, que marcó su tanto por intermedio de Ramón Luiggi.

Los Olivos sumó una importante victoria por su lado al vencer al Guayanés FC por 1-2, en un partido de muchas alternativas, en el que incluso los olivenses llegaron a estar abajo en el marcador, gracias del tanto anotado por intermedio de Rubén “Aramburu” Rincones.

Sin embargo, el elenco de Los Olivos sacó a relucir su casta de equipo protagonista para darle la vuelta al marcador, y con tantos de uno de sus referentes y capitanes del elenco, Otilio Enrique Yantis y otro de Andrés Romero, se llevó la victoria para mantenerse en la lucha por los puestos de clasificación.

Venalum FC “bailó” al Colegio de Ingenieros

Fue literal. Un baile dio el elenco de Venalum FC al Colegio de Ingenieros en el encuentro de cerrar las acciones de la fecha tres de este hexagonal.

Los consentidos de los profesores José Arzolay y Reinaldo Vidud colocaron en la cancha de Los Olivos el mejor futbol que se les ha visto en toda la temporada y con sus explosivos hombres de gol José Guzmán “el doctor del gol”, Oscar Henriquez, Wilfredo Salazar y Norberto Requena, terminaron de golear a un elenco de constructores que quedó ahora comprometido para clasificar a la siguiente fase.

Para los “guerreros del aluminio” significó su primera victoria en el hexagonal referido, colocándose a tres puntos de los puestos dos y tres.

Por los constructores se había puesto adelante el equipo con tanto de tiro penal, anotado por intermedio de Marlon “Ecuador” Quezada.

Partido “redondo” como se diría en el argot futbolístico, y donde además de una buena actuación del portero del aluminio, José Luis Rodríguez, destacó las habilitaciones y las carreras por las bandas de Yumett Rojas, otras de las grandes figuras de este inédito triunfo de Venalum FC sobre el Colegio de Ingenieros.