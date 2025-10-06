El domingo en Toronto, nació una estrella, Trey Yesavage hizo que los Yankees vieran fantasmas, con la ofensiva más productiva del béisbol luciendo perpleja ante un novato de 22 años con un lanzamiento que se desploma desde el cielo y desaparece.

La victoria 13-7 de los Azulejos en el Juego 2 para tomar ventaja de 2-0 en la SDLA siempre será recordada por lo que Yesavage hizo en el montículo del Rogers Centre, ponchando a 11 Yankees en 5.1 entradas sin imparables, con los ponches representando un récord de postemporada de la franquicia. Fue una de las mejores actuaciones en la historia de esta organización, el tipo de momento del que seguiremos hablando dentro de años, comparando todo lo que venga después con lo que Yesavage acaba de hacer.

El mánager John Schneider tuvo problemas para explicar lo que acababa de ver. Para cuando Yesavage se abrió paso entre todos los medios y compañeros de equipo que lo esperaban después de la victoria, todavía estaba aturdido.

“Esto tiene que ser la gloria”, dijo Yesavage. “No podría imaginar una mejor sensación en este momento”.

Cuando Schneider finalmente salió para sacar a Yesavage en el sexto episodio, hubo abucheos mezclados con la fuerte ovación que estaba por comenzar. Todos querían ver más. Schneider nunca se había sentido más feliz de escuchar esos silbidos.

“Ha pasado mucho, pero este fue el mejor”, confesó Schneider. “Estaba bromeando un poco con [Kevin] Gausman, Max [Scherzer], Biebs [Shane Bieber] y [el coach de pitcheo] Pete Walker como, ‘Deséenme suerte, voy a salir’. Fue especial para él tener ese momento”.

Yesavage, en números

Estableció un nuevo récord de ponches para un lanzador de los Azulejos en la postemporada (el récord anterior, 8, compartido por David Price dos veces, Juan Guzmán y Dave Stieb).

Yesavage (22 años, 69 días) es el segundo lanzador más joven con un juego de doble dígito en ponches en postemporada (John Candelaria ponchó a 14 a los 21 años, 335 días en el Juego 3 de la SCLN de 1975).

Sus 10 ponches en cuatro entradas estuvieron empatados como la mayor cantidad en la historia de la postemporada (Patrick Corbin, Juego 4 de la SCLN de 2019).

El sábado, sentado tranquilo y calmado en el podio, Yesavage dijo: “Estoy construido para esto”. Lo dijo con tanta naturalidad que ni siquiera pudo sonar como arrogancia. Deberíamos haber sabido que era una advertencia.

“Estaba sentado allí pensando en el comentario que hice el otro día, donde dije: ‘Estoy construido para esto’”, comentó Yesavage. “Y pensé: ‘Bueno, será mejor que lo respalde’”.

El momento que mejor capturó a Yesavage fue en el mismísimo primer inning. Había salido del bullpen unos minutos antes, con un primer plano de su rostro que se elevaba sobre él en la pantalla gigante mientras la multitud rugía. Pronto, tuvo al primer bate Trent Grisham en cuenta de 1-2, preparado perfectamente para ese splitter, que ha dominado a los bateadores toda la temporada. Grisham pidió tiempo y salió de la caja de bateo para hacer un par de swings y tomar un respiro.

¿Yesavage? Simplemente se quedó allí

Ya listo para el lanzamiento con la pelota en lo alto de su guante, Yesavage se quedó completamente inmóvil en el montículo, mirando fijamente a Grisham como diciendo: “Tómate tu maldito tiempo, aquí estaré”. Cuando Grisham finalmente regresó, vino el splitter y Grisham regresó a la cueva como el primero de los 11 ponches de Yesavage.

“Es como por encima del brazo soltándolo la bola justo encima de su cabeza”, mencionó Aaron Judge. “Así que todo está como cayendo en la zona, y tienes que descifrarlo, o se va a quedar en la zona o va a caer alrededor de tus rodillas”.

Desde entonces hasta el momento en que Yesavage salió del montículo, asintiendo con la cabeza y mirando disimuladamente a la multitud a la que acababa de brindar la mejor actuación de su vida, vimos a un lanzador en completo control del momento. Se ganó la segunda salida a saludar desde el dugout de la noche, subiendo esos escalones solo un episodio después del dominicano Vladimir Guerrero Jr. e impulsando ambas manos directamente al aire ante otro estallido de la multitud.

“Él está hecho para esto”, dijo Guerrero. “Me siento muy orgulloso de él. Es un muchacho joven. Está hambriento de ganar, y me siento muy orgulloso por lo que hizo hoy”.

Todo esto viniendo del abridor de postemporada más joven en la historia de los Azulejos, un primera ronda del Draft de 2024 que hizo su primer lanzamiento profesional hace seis meses en Clase A y pasó por todos los niveles de la organización en una temporada. Es el tipo de arco de desarrollo con el que sueñan los equipos, pero que casi nunca pueden lograr.

Ahora, todos pueden comenzar a soñar con la próxima apertura y la siguiente. Yesavage, la sorpresa más grande y brillante de la temporada, ha llegado oficialmente.