Este domingo se celebró la carrera más esperada del calendario deportivo del país, en la que el colombiano José González se impuso como ganador absoluto al detener el cronómetro en 29 minutos y 44 segundos, rompiendo el récord histórico de la Gatorade Caracas Rock.

El segundo lugar fue para Whinton Palma 30’08’’ y cerró el podio José Daniel González con 30 minutos y 11 segundos, apenas tres segundos después.

En la categoría femenina, Edymar Brea lideró el podio con un un tiempo final de 34 minutos y tres segundos.

Le siguieron María Garrido, con 35’20» y Zuleima Amaya, quien cruzó la meta en 36’17».

«Gatorade Ccs Rock es una carrera que se ha convertido en experiencia de disfrute para todos los venezolanos, la disfrutan corredores de todas las ciudades y sus acompañantes. Es referencia en los eventos deportivos del país y esto también es gracias al apoyo de todas las autoridades nacionales y municipales que nos acompañan», destacó Marlon Monsalve, gerente de Eventos Plataformas Marcas de Empresas Polar.

Antes de la premiación, el reconocido DJ Víctor Porfidio encendió la tarima con un set lleno de energía.

Luego, el esperado show de Oscarcito puso a vibrar al público en la plataforma musical con un repertorio de una hora que incluyó éxitos como Besos de chocolate, Mi Cachorrita, Vestido Rojo y la favorita de todos, El Hacha.