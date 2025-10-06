Comité de Tierras Urbanas (CTU) número 070105U0088N, adscrito al Consejo Comunal Angosturita I, en Ciudad Guayana, solicitó formalmente a la gerencia general de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) acelerar la entrega de los títulos de tierras urbanas que más de 350 familias de la comunidad esperan desde hace 21 años.

Marcos Tovar, vocero del CTU, informó que en septiembre de 2023 renovaron la solicitud ante el departamento de Bienes Inmuebles de la CVG, pero la respuesta ha sido que deben continuar en espera.

«Desde que inició este año, hemos realizado diligencias mensuales en la oficina de Bienes Inmuebles, quienes nos indican que ya estamos en programación a la espera de la firma de la gerencia general», detalló Tovar.

El líder comunitario afirmó que toda la documentación está en regla y fue actualizada conforme a los nuevos requisitos solicitados. Sin embargo, a pesar del cumplimiento, la demora de la CVG genera desmotivación entre los residentes.

Continuó diciendo que «la regularización de la tenencia de la tierra es un mandato presidencial, y el pueblo, de manera organizada, realiza las gestiones, pero nos desalienta la lentitud de los organismos».

Esperan la culminación de la inspección en la franja de riesgo del sector, determinada por el canal de aguas residuales y la línea férrea. Estas labores comenzaron en 2024 por Protección Civil, pero fueron suspendidas debido a problemas de coordinación entre Protección Civil, la INTU y la CVG.

Supone que la regularización de tierras en Angosturita I es fundamental para asegurar la estabilidad y desarrollo de estas familias, quienes por más de dos décadas han confiado en la gestión estatal para obtener la titularidad que legalice su propiedad.