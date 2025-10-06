La cantante estadounidense Taylor Swift ha conquistado la taquilla cinematográfica mundial con su película promocional, ‘Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl’, que acompaña el lanzamiento de su álbum ‘The Life of a Showgirl’.

Este fin de semana, la cinta se disparó al número uno con una recaudación global de 46 millones de dólares.

A pesar de su presentación limitada, el filme de 89 minutos logró 33 millones en Estados Unidos y 13 millones adicionales a nivel internacional, según los datos de Box Office Mojo.

El anterior éxito de taquilla, ‘One Battle After Another’ se vio relegada al segundo puesto.

La película sumó 11,1 millones en EEUU, acumulando un total de 42,7 millones en el país y 58,9 millones de dólares a nivel mundial en sus dos semanas de exhibición.

Por su parte, en el tercer lugar se ubica ‘The Smashing Machine’, este drama biográfico, que pone a Dwayne ‘La Roca’ Johnson en la piel de la leyenda de las artes marciales mixtas Mark Kerr, recaudó 6 millones en Estados Unidos durante su fin de semana de estreno.

Cerrando los cinco primeros puestos, la comedia musical ‘Gabby’s Dollhouse: The Movie’, adaptación de la serie de Netflix, y la película de terror ‘The Conjuring: Last Rites’, ocuparon el cuarto y quinto lugar de la taquilla, respectivamente.