Indonesia ha devuelto a TikTok la licencia que le permite operar en el país, tras una suspensión temporal esta semana debido a la negativa de la plataforma a compartir datos sobre contenido publicado durante recientes protestas.

«TikTok ha entregado los datos solicitados, relacionados con el aumento del tráfico y las actividades de monetización de TikTok Live del 25 al 30 de agosto de 2025», informó el director general de supervisión del espacio digital del Ministerio de Comunicación y Asuntos Digitales indonesio, Alexander Sabar, en un comunicado.

Indonesia,uno de los mercados más grandes de TikTok, explicó esta semana que la suspensión temporal de la licencia obedecía a la negativa de la empresa a revelar información sobre retransmisiones en directo «ante sospechas de que se difundía contenido de juegos de azar en línea».

Según el Ministerio de Comunicación y Asuntos Digitales, la plataforma, propiedad de la china ByteDance, ha recuperado «su estatus como operador de sistemas electrónicos registrado», después de revelar la información que inicialmente se negó a compartir.

El periodo para el que las autoridades solicitaron datos a TikTok coincide con las protestas estudiantiles que estallaron en Yakarta a fines de agosto, cuando la violencia irrumpió en las calles y el número de fallecidos alcanzó al menos la decena, según cifras proporcionadas entonces por organizaciones como Amnistía Internacional.