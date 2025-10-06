Productores de casabe en el estado Monagas han reportado que la fabricación de este tradicional alimento ha caído drásticamente, situándose entre el 30 % y 40 % de su capacidad. La principal causa de esta baja es la falta de siembra de yuca, la materia prima esencial.

Omar Jaramillo, productor de casabe en Costo Abajo, municipio Maturín, señaló que la producción está «un poco parada por la escasez de la materia prima», explicando que antes operaban al 100 %.

Jaramillo indicó que la falta de siembras se debe a que a los productores les cuesta obtener los insumos necesarios para cultivar la yuca, ocasionando la baja producción diaria.

Actualmente, solo se están elaborando entre 50 y 60 cuencas de casabe al día (equivalentes a unas 24 tortas), representando una caída considerable frente a las 100 cuencas que producían anteriormente.

A pesar del panorama, los productores esperan que la siembra de yuca mejore durante el último trimestre de 2025 para poder incrementar la producción de casabe y recuperar los niveles previos.