El Premio Nobel de Medicina o Fisiología ha distinguido este lunes a los estadounidenses Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y al japonés Shimon Sakaguchi por revelar cómo se autorregula el sistema inmune.

El fallo difundido por la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska de Estocolmo reconoce «sus descubrimientos relacionados con la tolerancia inmunológica periférica«, la cual evita que ese sistema dañe al cuerpo humano, identificando las células T, que ejercen como guardianes.

«Entre las investigaciones sobre inmunidad hay muchas con buenos resultados, por eso me siento muy honrado«, indicó Sakaguchi en una rueda de prensa desde la Universidad de Osaka, donde es profesor en el Centro de Investigación de Vanguardia en Inmunología.

Los hallazgos de estos científicos han sentado las bases para un nuevo campo de investigación, la tolerancia periférica, y han impulsado el desarrollo de nuevos tratamientos contra el cáncer y las enfermedades autoinmunes y la realización de trasplantes más exitosos, evitando por ejemplo complicaciones después de los de células madre.

«No era una idea muy popular, y tuve dificultades para obtener fondos de investigación», explicó el japonés, en una rueda de prensa en su país.

El Nobel de Medicina abrió la ronda de ganadores de los centenarios premios, que continuará mañana con el de Química y, en días sucesivos, con los de Física, Literatura, de la Paz y Economía. Todos los Nobel tienen la misma dotación económica, que este año asciende a 11 millones de coronas suecas (997.000 euros, o unos 1,2 millones de dólares).