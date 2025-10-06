El presidente de la Asociación Venezolana de Exportadores (Avex), Gustavo González Velutini, destacó la sólida presencia de los productos venezolanos en el mercado internacional.

De acuerdo con Velutini, Venezuela exporta productos no petroleros a 24 de los 27 países miembros de la Unión Europea (UE), lo que atribuye a la calidad de los bienes y la confiabilidad del país como proveedor.

Además, el país ha logrado ampliar su oferta exportable aprovechando el contexto geopolítico.

La nación está cubriendo parte del mercado de gres (materiales refractarios) que ha dejado Ucrania debido al conflicto con Rusia, posicionándose como proveedor de este producto.

En cuanto a Estados Unidos, el gremialista señaló que Venezuela ha mantenido su cuota de exportación de productos no petroleros.

Aunque el mercado estadounidense se considera «nostálgico» para gran parte de los productos, existen oportunidades de crecimiento en la exportación de bienes como metanol, minerales y ciertos productos químicos.