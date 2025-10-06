Un joven de 24 años de edad murió de manera inmediata luego que chocó contra un auto por la parte trasera, el infortunado del impacto salió dispararon de su vehículo de dos ruedas y cayó en el pavimento derrapando varios metros por el asfalto.

La colisión ocurrió en horas de la noche del sábado, en la carretera que conduce al puesto de la Guardia Nacional La Chinita, San Félix, sector III de Francisca Duarte.

Según testigos la víctima se desplaza a alta velocidad e intentó pasar el auto Fiat Siena blanco e impactó por la esquina de dicho vehículo del lado izquierdo y enseguida salió expelido y cayó a varios metros.

Al sitio acudieron funcionarios policiales, momentos en que arribaron paramédicos ya estaba sin vida.

Una comisión de la Policía Nacional de Tránsito se hizo presente para hacer las averiguaciones correspondientes y levantar el cadáver, el conductor del auto involucrado quedó detenido y a la orden del Ministerio Público.