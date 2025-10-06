Al menos 19 palestinos murieron el domingo por ataques israelíes en la Franja de Gaza, según informó el Ministerio de Sanidad local, que recoge las víctimas del día anterior, a pesar de la cercanía de negociaciones para un alto el fuego en la zona. Varias víctimas permanecen bajo los escombros o en las calles, ya que los equipos de ambulancias y defensa civil aún no han podido acceder para brindar atención.

Entre los fallecidos figuran al menos dos gazatíes que fueron abatidos por disparos del ejército israelí en puntos de distribución de ayuda humanitaria, lo que añade preocupación al contexto humanitario en medio del conflicto. Durante la madrugada, por primera vez desde que Israel rompió unilateralmente la última tregua en marzo, no se registraron muertes, aunque se mantuvieron los bombardeos contra infraestructuras y edificios, según confirmaron fuentes médicas y locales.

Desde el inicio de la guerra en Gaza, el 7 de octubre de 2023, han fallecido al menos 67.160 palestinos en ataques israelíes, incluyendo más de 20.000 niños y 2.610 personas que buscaban alimento cerca de puntos de ayuda humanitaria. En las próximas horas se espera la reunión en Egipto de las delegaciones negociadoras de Hamás e Israel para evaluar la última propuesta presentada por el presidente estadounidense Donald Trump.

El plan contempla 20 puntos fundamentales que incluyen el cese inmediato de las hostilidades, la liberación de los rehenes en poder de Hamás y la formación de un gobierno de transición en Gaza, supervisado por Washington y el ex primer ministro británico Tony Blair, intentando abrir camino a una salida pacífica del conflicto.