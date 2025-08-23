El actor inglés Noel Clarke perdió su caso de difamación contra el diario ‘The Guardian’, tras demandar a la editorial que publica ese rotativo por publicar acusaciones de conducta sexual inapropiada contra 20 mujeres.

El actor, conocido por su actuación en el programa televisivo ‘Doctor Who’, llevó a la editorial Guardian News & Media (GNM) a los tribunales después de que el periódico publicase en 2021 varios artículos en los que afirmaba que había usado su posición en el mundo del cine y la televisión para acosar y abusar de mujeres.

Durante el proceso judicial a principios de este año en el Tribunal Superior de Londres los abogados del actor consideraron falsas las acusaciones de que era un «abusador en serie de mujeres» y argumentó que era víctima de una «conspiración ilegal».

Sin embargo el diario argumentó que hizo una investigación «exhaustiva».

Al dar a conocer hoy su dictamen, la jueza Karen Steyn desestimó la demanda de Clarke y afirmó que el periódico «logró establecer defensas basadas en la verdad y el interés público».

«He aceptado algunas de las pruebas del Señor Clarke pero, en general, considero que no fue un testigo creíble ni fiable», agregó.

Juicio de casi dos meses

Durante el juicio de seis semanas, varias mujeres declararon haber sido víctimas de la conducta del actor, de 49 años.

Además de actuar en ‘Doctor Who’, en el personaje de Mickey Smith, actuó en películas como ‘Star Trek: En la Oscuridad’.

En 2009 ganó el premio ‘Estrella en ascenso’ de los Premios BAFTA de Cine, equivalente a los Oscar británicos.

Tras el dictamen, la editora jefa del Guardian, Katharine Viner, afirmó que la victoria sobre Noel Clarke ha marcado un hito para el periodismo de investigación en el Reino Unido.

«Acogemos con satisfacción la decisión del Tribunal Superior de hoy, a cargo de la jueza Steyn en el caso de Noel Clarke contra Guardian News & Media. La jueza dictaminó, con una claridad extrema, que el reportaje del Guardian era sustancialmente veraz, y nuestra convicción de que era de interés público era indudablemente razonable», señaló Viner en un comunicado.

«Este dictamen es una victoria merecida para las mujeres que sufrieron a causa del comportamiento de Noel Clarke.», agregó.