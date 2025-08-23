Por miles acudieron los guayaneses este sábado a los diferentes sitios destinados al registro para la Milicia Bolivariana, respondiendo así en el primer día de convocatoria del presidente Nicolás Maduro para el Plan Nacional de Soberanía y Paz Simón Bolívar, el mismo tiene como visión el alistamiento de 4.5 millones de milicianos a nivel nacional para la defensa de la patria ante las amenazas de EEUU al país.

El municipio Caroní cerró filas en perfecta fusión popular-militar-policial con la voluntad manifiesta de la clase trabajadora, sus instituciones, la juventud, circuitos comunales y comunas, y los movimientos sociales y políticos, como las UBCh (Unidades de Batalla Bolívar-Chavez), Movimiento Somos Venezuela, Clap, Misiones y Grandes Misiones, entre otros.

La jornada inició desde muy temprano en la mañana, en la Base Aérea Tcnel. Teófilo Luis Méndez (BAMENDEZ), donde fue activado el plan a nivel municipal por la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Guayana, la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Bolívar, Fuerza Armada Nacional, Milicia Bolivariana y el Órgano de Dirección y Defensa Integral (ODDI) Caroní.

El alcalde del municipio Caroní, Yanny Alonzo, acompañó la actividad de registro de circuitos comunales y movimientos sociales y políticos en la Plaza Bolívar junto a los componentes militares, donde reafirmó la contundente determinación de los guayaneses de hacer frente a toda intervención que viole la soberanía e independencia de Venezuela.

«Hoy estamos defendiendo nuestra independencia como verdaderos patriotas bajo el liderazgo de nuestro presidente Nicolás Maduro y de la mano con nuestra gobernadora Yulisbeth García», enfatizó.

Indicó que el pueblo organizado en la Milicia Bolivariana es garantía de paz, y de esta manera resguardará su integridad y su futuro, construyendo desde el trabajo, la solidaridad, y en Revolución Bolivariana.