En respuesta a las continuas amenazas del imperio norteamericano contra la integridad y soberanía de Venezuela, la clase obrera de la Corporación Venezolana de Guayana, en lealtad al tricolor nacional, se sumó al Plan de Soberanía y Paz «Simón Bolívar» y al Alistamiento Voluntario para integrar el quinto componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB): la Milicia Bolivariana.

Este acto de defensa soberana y de independencia, que busca fortalecer la capacidad defensiva del país y promover la unidad nacional frente a las agresiones extranjeras, estuvo encabezado por el vicepresidente Ejecutivo de la CVG, M/G Santiago Infante, representantes de la FANB, los presidentes de las empresas básicas y la fuerza laboral de Guayana, quienes bajo un compromiso moral por la patria se alistaron.

El M/G Infante destacó en su discurso que la clase trabajadora cevegista reafirma su lealtad al presidente Nicolás Maduro y a la conciencia patriótica, con el firme propósito de fortalecer la independencia, la soberanía y la autodeterminación de la nación, así como el derecho a la paz; ​así mismo, rechazan de manera contundente las agresiones imperiales y las intenciones de la ultraderecha fascista.

El Plan de Soberanía y Paz ‘Simón Bolívar’, activado a nivel nacional los días 23 y 24 de agosto de 2025, y que continúa su despliegue desde el 27 hasta el 30 del mismo mes, constituye una estrategia integral del Estado venezolano.

Los trabajadores y trabajadoras se suman con conciencia y patriotismo a este llamado y listos para defender la soberanía; además, este proceso de alistamiento voluntario refuerza el principio constitucional de la corresponsabilidad entre el pueblo y la Fuerza Armada en la defensa de la nación.

Con esta acción, la clase trabajadora de Bolívar, históricamente pilar del desarrollo económico venezolano, demuestra una vez más su inquebrantable compromiso con la patria y su decisión de trabajar unida por la preservación de la paz, la soberanía y la autodeterminación del pueblo venezolano a ser libres.