Los cuadros del Atlético San Félix, Centro Italo y Los Olivos buscarán este sábado 30 de agosto mantenerse en los tres primeros lugares, en ese mismo orden, en la tabla de clasificación de la Liga Máster Senior de Ciudad Guayana, cuando se juegue la fecha 16 del torneo.

Atlético San Félix, uno de los dos equipos que pertenecen “al otro lado del puente” y que forman parte de este torneo, ha mantenido su invicto, en los que cosecha once victorias con 4 empates y sin caídas, visitará la casa del Centro Portugués –sexto con 16 unidades- a partir de las 10 de la mañana.

El Centro Italo entretanto por su parte, recibirá en su patio del CIVG al colista Profesores Unexpo –este fuera de toda opción de clasificación y con apenas 6 puntos en la tabla- en juego que como indicamos se jugará en la trinchera de los azules a las orillas del río Caroní, desde las 8:00 am.

Los Olivos, el tercero en discordia, con 33 puntos en sus alforjas enfrentará al Junior de Guayana –quinto con 20 puntos- buscando su décima primera victoria del campeonato.

Guayanés FC por su séptimo éxito

Los consentidos de Orlando Velásquez, DT del elenco blanco y negro, esperaron en su bunker de la cancha Alexis Zamora de la Iglesia Virgen del Valle buscando un nuevo éxito en la tabla, en la que aparecen cuartos con 23 puntos.

Tendrán ante sí al UV-2, que es octavo con 14 puntos, en medio de las acciones fijadas para arrancar a las 10:00 am, es decir, bajo un seguramente solazo al más puro sabor guayanés.

En otros cotejos, Arauco Bauxilum –séptimo con 15 puntos- enfrentará al penúltimo del campeonato, los “chamiviejos” de Reina, el elenco de Villa Colombia, en juego fijado para arrancar a las 8:30 am en la renovada cancha de Mapanare.