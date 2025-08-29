La selección venezolana de voleibol masculino mayor consiguió un doble objetivo en la Copa Panamericana Masculina (NORCECA) que se disputa en Guanajuato, México: clasificar a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 y asegurar su pase directo a semifinales, tras finalizar con récord perfecto de 3-0 y sin ceder ningún set.

Este destacado desempeño coloca a Venezuela como uno de los dos mejores de grupo junto a Canadá, privilegio que le otorgó acceder de forma directa a las semifinales del torneo.

El equipo dirigido por el argentino Rubén Wolochin demostró solidez técnica, cohesión táctica y superioridad física para mostrarse como uno de los equipos más sólidos del campeonato.

Victoria contundente

En su último partido de la fase de grupos, los criollos cerraron con una victoria contundente por 3-0 (25-15, 25-16, 25-8) ante Antigua y Barbuda, en un partido donde exhibió todo su poder ofensivo y control absoluto del juego.

Las estadísticas hablan por sí solas: el sexteto nacional dominó en ataque (42-18), bloqueo (7-5) y especialmente en servicio, donde no permitió ni un solo punto rival por esta vía (6-0 en aces). Además, los rivales cometieron 20 errores no forzados, frente a 16 de los venezolanos.

Tres jugadores terminaron en doble dígito: José González (19 puntos), Jesús Gómez (15) y Iván Fernández (14). Por Antigua y Barbuda, Cairon Davis fue el máximo anotador con 9 unidades.

Rival histórico

En el primer choque Venezuela derrotó 3-0 a Estados Unidos y en su segundo partido, ante un histórico del voleibol continental, la selección ratificó su gran nivel de juego al vencer 3-0 (25-23, 25-17, 25-21) a Cuba, en un duelo que los enrumbó al liderato del grupo previo a su enfrentamiento ante los antiguanos.

Venezuela aprovechó 32 errores no forzados de Cuba y fue claramente superior en servicio, con 9 aces contra 2. Aunque Cuba tuvo ligera ventaja en ataque (31-30) y bloqueo (5-4), no pudo sostener el ritmo bajo presión.

Emerson Rodríguez fue la figura del partido con 15 puntos (12 en ataque, 3 aces), seguido por Willner Rivas. Por Cuba, Alejandro González sumó 13 puntos.

Próximo choque

Con este desempeño, los criollos cerraron la fase de grupos y espera por su rival en semifinales que saldrá de los enfrentamiento entre Colombia ante Chile o Estados Unidos contra México,

El encuentro de semifinales que se disputará el sábado a las 10:00 p.m. de nuestro país.