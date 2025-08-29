Este martes 2 de septiembre, a las 9:30 a.m., se dará apertura oficial al Festival Guayana en Cortos 2025 en las salas de Cines Unidos.

La cita cinematográfica, que celebra su duodécima edición, rendirá homenaje al director José Lanz, director de la Sala de Arte de Sidor y figura cultural clave de la región por sus aportes a la ciudad.

Formación: talleres y masterclass

Con el propósito de fortalecer el aprendizaje técnico de los jóvenes creadores, el festival ofrecerá cuatro talleres especializados y una masterclass, todos impartidos en el Instituto Universitario de Tecnología Industrial «Rodolfo Loero Arismendi» (IUTIRLA), institución que este año se suma al apoyo de la actividad cultural:

Actuación: con William Goite, actor y director de casting con más de 40 años en la industria, premiado en festivales nacionales e internacionales.

con William Goite, actor y director de casting con más de 40 años en la industria, premiado en festivales nacionales e internacionales. Fotografía e iluminación: a cargo de Gustavo Mora, director de fotografía con 25 años de experiencia en publicidad, documentales y cine.

a cargo de Gustavo Mora, director de fotografía con 25 años de experiencia en publicidad, documentales y cine. Sonido: dictado por Héctor Moreno, director de sonido con más de 40 películas en su trayectoria y docente en UNEARTE.

dictado por Héctor Moreno, director de sonido con más de 40 películas en su trayectoria y docente en UNEARTE. Masterclass «Cuenta una historia en plano secuencia»: el viernes 5 de septiembre con Yluhibeth Ortiz, directora de la Escuela de Cine y Medios Audiovisuales de Oriente (ECIMA) y productora audiovisual con amplia trayectoria.

Selección oficial de cortometrajes

La programación del festival contará con una amplia selección de cortometrajes en diversas categorías: nacionales, documentales, universitarios e internacionales.

Entre los títulos confirmados se encuentran Evolve de Raffael Dinave, Desvelo de Inti Torres, Un hombre solo de Sergio González, Susurros del paraíso de Heydi Batista (República Dominicana) y Delusión de Oriana Vázquez (universitario), junto a muchas otras producciones que reflejan la diversidad del talento audiovisual.

El miércoles 3 de septiembre, también a las 9:30 a.m., se proyectarán los cortos que no ingresaron a la sección oficial, garantizando un espacio de visibilidad para más creadores.

Promoción Flash: últimas inscripciones

El festival lanzó una Promoción Flash para incentivar la participación en los talleres y la masterclass con precios especiales por tiempo limitado:

Talleres de Fotografía y/o Sonido: 1 cupo por $10 o 2 cupos por $15.

1 cupo por $10 o 2 cupos por $15. Masterclass en plano secuencia: 1 cupo por $5 o 3 cupos por $10.

Las inscripciones aún están abiertas y los organizadores hacen un llamado a quienes deseen fortalecer sus conocimientos en el área audiovisual a no perder la oportunidad de participar.

Más detalles

Quienes deseen obtener información adicional sobre el Festival Guayana en Cortos 2025 pueden comunicarse a través de Instagram @fundacioncinedeguayana, el correo [email protected] o el número de teléfono 0412-0251285.