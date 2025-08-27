Más de 3 mil soluciones efectivas contabiliza la Alcaldía Bolivariana de Caroní en la gestión del alcalde Yanny Alonzo, quien disciplinado a las directrices del presidente Nicolás Maduro y a las 7T ha formado con la gobernadora del estado Bolívar, Yulisbeth García, un bloque de trabajo amalgamado interinstitucional, las dos autoridades regional y municipal están enfocadas en una misma visión y avanzando de la mano con las comunidades para construir una ciudad más humana para el bienestar de todos los guayaneses.

Un solo gobierno revolucionario y comunero, con el apoyo del presidente Nicolás Maduro está dando frutos positivos de alta eficiencia, demostrando que unidos son más fuertes.

Compromiso, voluntad y trabajo

Brindar soluciones a los problemas colectivos y puntuales es la meta, en consonancia con el slogan de la campaña electoral «Gente que Resuelve».

Desde la Alcaldía de Caroní, más de 1000 atenciones han sido efectuadas por el equipo de acción territorial de la Corporación de Servicios Guayana, destacando el abordaje de las escuelas, donde se efectuaron 146 trabajos de agua potable y aguas residuales.

El sistema del 1×10 del Buen Gobierno demandó por su parte 11 atenciones en agua y 78 en alumbrado público, 1.402 lámparas fueron instaladas en diferentes lugares.

Mientras, la demarcación de avenidas, desmalezamiento y poda de árboles, forman parte del trabajo cotidiano, las cuadrillas de la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de Caroní se mantienen desplegadas en el mantenimiento de islas y espacios comunes para ofrecer avenidas, plazas y parques bien cuidados. Un total de 8.310 toneladas de maleza procesó solamente la municipalidad.

El mantenimiento de los sistemas de semáforos, una nueva instalación, y la colocación de 5 mil ojos de gatos también estuvo unida al programa de asfaltado permanente.

Asfaltado y bacheo

El asfaltado constituye una fortaleza del gobierno regional gracias a la producción de Asfaltos Bolívar y el apoyo directo que le brindan el presidente Nicolás Maduro y la madrina del estado Bolívar, Delcy Rodríguez, a la gobernación.

En el transcurso de los primeros treinta días de gestión municipal, el asfaltado de la Alcaldía de Caroní se concentró en la avenida Palomeque de Acuña. La intervención ameritó la construcción de dos bateas de concreto, la corrección de más de 20 fugas de agua potable en conjunto con Hidrobolívar y el mantenimiento y limpieza de 11 bocas de visita. Los trabajos se mantienen con la ejecución que realiza Obras Guayana, mientras la Gobernación de Bolívar atiende otros frentes de trabajo, también con su despliegue de trabajadores y maquinarias.

La brigada de bacheo de la alcaldía hace lo suyo por su parte, 281 huecos ha saneado en este mes en diversos tramos de las avenidas Guayana y Las Américas, en el largo trayecto que abarca las parroquias Dalla Costa, Cachamay y Universidad.

Seguridad vial y avenidas óptimas, paisajismo armónico para la gente de Caroní, es solo el comienzo de esta nueva etapa que marca la transformación para el municipio.

1X10 del Buen Gobierno

Las atenciones en infraestructura mediante el sistema del 1X10 superaron las noventa, estas solicitudes entran dentro de las prioridades, pues los consejos comunales al conocer sus territorios han asumido la gobernabilidad junto a la municipalidad, dando mayor fuerza a la visión del Estado Comunal a partir de sus salas de autogobierno. Noventa circuitos comunales están participando efectivamente en el proceso de transformación.

El alcalde anunció recientemente el impulso a los segundos proyectos comunales presentados en Consulta Nacional y desde ya la alcaldía se prepara para otorgar los financiamientos correspondientes.

Alonzo también entregó medicinas, canastillas, sillas de ruedas, tensiómetros y otras ayudas técnicas a habitantes de distintas parroquias, atendiendo 400 solicitudes hechas a través de la VenApp.

El trabajo prosigue y el Plan Caroní en Revolución Bolivariana va tomando forma con un solo gobierno, Yulisbeth García en la gobernación, y Yanny Alonzo en la alcaldía, teniendo por guía las 7T del presidente Nicolás Maduro y la convicción de un pueblo que lucha por sus derechos, libertades y autodeterminación. Cómo dice su lema «lo que viene será mejor».

Concierto este miércoles

Los gobernantes confían en la bendición de Dios para la misión que les ha sido encomendada. Estos primeros 30 días de gestión cierran con el extraordinario concierto de la destacada agrupación cristiana Oasis Ministry, por lo que convocan a todos al Parque Guayana Esequiba a partir de las 6 pm para alabar en unidad y profunda devoción a nuestro Creador, una noche en la que se esperan grandes bendiciones para la nación.