Con la participación del G/D Ender Palencia, viceministro de Prevención, Seguridad Ciudadana y Cuadrantes de Paz, la gobernadora del estado Bolívar Yulisbeth García, Yanny Alonzo alcalde de Caroní, y los comandantes de los diferentes organismos de seguridad, se realizó una jornada de trabajo de Cuadrantes de Paz en la sede del VEN 9-1-1.

Durante la reunión, la gobernadora destacó la importancia de la articulación entre el poder popular, las autoridades militares y las fuerzas policiales para consolidar la seguridad en el estado.

“Hace siete días nos reunimos para articular y presentar propuestas con nuestros hermanos alcaldes y alcaldesas, en una sola fusión popular-militar-policial para hacer el planteamiento perfecto”, afirmó.