El economista y profesor universitario, Jesús Palacios Chacín, señaló que los venezolanos destinan entre un 6% y 10% de sus ingresos al ocio o entretenimiento.

Asimismo, dijo que todas las actividades recreacionales como el cine, conciertos, salida a restaurantes, viajes, entre otros, también han sufrido un aumento este año.

Puntualizó en que entre el 70% y 80% de los hogares del país gasta su presupuesto entre alimentos y medicinas.

Igualmente, Palacios Chacín añadió que el 50% de la población tiene actividades complementarias, emprendimientos, negocios que arma de forma informal, pero que de alguna manera le dan unos ingresos adicionales.

Destacó, además, que las finanzas personales se basan en la importancia y el poder que tiene el ahorro e indicó que la persona debe pensar bien en las cosas que necesita y los «gastos hormiga».

«Lo importante es hacer el hábito, que es planificarse, ahorrar y tener objetivos financieros que pueda ir consiguiendo de manera gradual», explicó en el Circuito Onda La Superestación.