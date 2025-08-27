Tras más de dos meses de investigaciones por el atentado contra el precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay, quien falleció por la gravedad de sus heridas el pasado 11 de agosto en la Fundación Santa Fe de Bogotá, las autoridades emitieron la primera sanción a uno de los señalados responsables del hecho que tuvo lugar en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón, en el occidente de la capital, cuando el político del Centro Democrático adelantaba un mitin político de cara a las elecciones del 2026.

El senador fue víctima del ataque en su contra en el parque El Golfito ante más de 250 personas la tarde del pasado sábado 7 de junio, momento cuando recibió varios impactos de bala en dos regiones de su cuerpo: su cabeza y su muslo izquierdo. Videos e imágenes siguen retratando el instante en el que el senador se desvaneció en una tarima improvisada hecha con una canasta, en la que el político realizó una intervención de aproximadamente 20 minutos antes de ser interrumpido por el estruendo de, al menos, ocho disparos.

En esa misma fecha, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana de Bogotá anunciaron una de las capturas: el sicario que le apuntó y accionó un arma Glock 9 milímetros al senador. El señalado fue identificado como un menor de 15 años, quien fue detenido en flagrancia en posesión de la pistola por integrantes del esquema de seguridad del precandidato y puesto a disposición de las autoridades. Hasta el momento, la entidad de investigación y acusación ha individualizado y judicializado a seis presuntos implicados en la planeación y ejecución del magnicidio del político.

Joven sicario fue sancionado: la pena que recibirá

La Fiscalía anunció la tarde de este miércoles 27 de agosto que un juez de conocimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) emitió la primera sanción en contra del menor de edad que disparó a Uribe Turbay. A través de un comunicado se dieron los detalles de la decisión a la que llegó el togado «luego de valorar las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación y la aceptación voluntaria de cargos hecha durante la audiencia de acusación».

De acuerdo con la entidad, se logró determinar que el joven sicario había sido contactado y convencido de ejecutar el ataque. Entre los datos conocidos, se puntualizó que al procesado lo citaron en el barrio Modelia la tarde del sábado 7 de junio, punto en el que se le vio abordo de un vehículo color gris conducido por Carlos Eduardo Mora González, otro de los capturados. Allí recibió «una pistola Glock 9 mm de manos de Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi», el mencionado es señalado por el jefe de la banda criminal que materializó el hecho.

«Posteriormente, descendió del vehículo, caminó al parque El Golfito donde la víctima participaba en una concentración política y le disparó», manifestó la entidad en el documento en el que se precisó que su judicialización corresponde a los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Al respecto, se aclaró que, de hecho, en la audiencia realizada el pasado 4 de agosto el joven aceptó los cargos, siete días antes de que el senador falleciera a causa de sus lesiones y tras permanecer más de dos meses internado en la Fundación Santa Fe. Sobre su pena se indicó que la decisión incluye que el menor de edad permanezca siete años privado de la libertad en un centro de atención especializada. Por el momento, el joven está en el búnker de la Fiscalía, en Bogotá, bajo estrictos cuidados especiales a cargo de funcionarios del Bienestar Familiar.

El joven fue uno de los primeros en negociar con la Fiscalía, entregándoles información clave a los investigadores que permitió llegar a otros de los presuntos autores materiales del magnicidio. Se debe destacar que, tras el fallecimiento de Uribe Turbay, un fiscal especializado de la Seccional Bogotá hizo la adición de homicidio agravado a la formulación de cargos que se había planteado inicialmente en grado de tentativa de cuatro de los seis presuntos implicados, entre estos a Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño o Chipi; Cristian Camilo González Ardila, Katherine Andrea Martínez Martínez y William Fernando González Cruz, alias El Hermano.

Cabe recordar que estas cuatro personas permanecen privadas de la libertad y que están vinculadas formalmente, de acuerdo con su posible responsabilidad en el magnicidio, por los delitos de concierto para delinquir agravado, utilización de menores de edad para la comisión de delitos; ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El menor de 15 de años fue juzgado en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), el marco normativo y procedimental en Colombia para investigar y juzgar a adolescentes entre 14 y 18 años que han cometido delitos y que dicta una pena máxima de hasta 8 años de privación de la libertad en centros especializados.

El abogado de la familia de Miguel Uribe Turbay se pronunció al conocer la condena que recibió el menor a través de su cuenta de X y afirmó: «Bajo la Ley de Infancia y Adolescencia se impuso una de las sanciones más altas al menor que asesinó a Miguel Uribe Turbay: 84 meses». El letrado reconoció que desde los allegado se respeta la «la decisión». Sin embargo, envió un duro mensaje y reconoció que «esa sanción nunca se equipara con la vida que arrebató ni con el dolor causado. Esta ley incentiva que el crimen use menores sin castigo real y efectivo».