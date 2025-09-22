El pasado jueves, la cadena de Supermercados Santo Tomé celebró con orgullo la apertura oficial de los nuevos espacios en su central en Los Olivos, una transformación que no solo evidencia la modernización de sus instalaciones, sino que reafirma su compromiso con el desarrollo y bienestar de las familias guayanesas.

Santo Tomé, símbolo de tradición y servicio en Ciudad Guayana, a lo largo de 60 años ha acompañado a generaciones con calidad, servicio y cercanía; como parte de su vida cotidiana.

Con esta renovación, la empresa consolida el inicio de una nueva etapa, desde la creación de experiencias que acercan, inspiran y hacen sentir a cada cliente parte de algo más grande.

Dentro de las novedades, destaca la nueva área de licores con un ambiente cálido, adaptado para las distintas categorías del rubro que el cliente podrá encontrar en el establecimiento, a lo cual se suman productos complementarios que elevan el espacio a un estatus premium, como los habanos.

Nuevas y mejoras secciones

La nueva y mejorada sección de frutas, verduras y hortalizas suma un espacio innovador, pensado para brindar al cliente la combinación entre atención personalizada y los jugos naturales; la isla JuiceBox que, de acuerdo a la traducción de su nombre, es la ‘Caja de Jugos’ en la que se prepara al instante la bebida frutal que prefiera el cliente.

Asimismo, se suma el área de flores y jardinería, un rincón que llena de color y frescura los pasillos con una amplia variedad de plantas, flores y producto de Jardinería en general.

Por su parte, la sección de cuidado personal se amplía con una oferta renovada, con más variedad de productos que incluyen Cuidado de la Piel, Salud, Higiene y Cuidado de Bebé; pensada para el bienestar integral de la familia.

Más que abrir puertas, hoy Santo Tomé abre caminos hacia nuevas oportunidades, celebrando junto a la ciudad que los ha visto avanzar y superar obstáculos, para dar un nuevo paso en esta historia que sigue escribiéndose con esfuerzo, visión y el valor de crecer juntos, desde 1964.