El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro planteó la instalación de conucos productivos, en todas las escalas nacionales, en unas 14 millones de hectáreas que entregaron al sector campesino y regularizadas a través de la Ley de Tierras, promulgada en diciembre de 2001.

El mandatario indicó que las tierras deberán alcanzar el 100 % de producción y que la Unión Campesina Nacional Ezequiel Zamora (UNCEZ) será la encargada de mantener la producción agraria al máximo, en la mayor cantidad de sembradíos del país.

De igual forma, emplazó a que se garantice la diversificación de la producción alimentaria, tanto para consumo nacional como para exportación.

En ese sentido, Maduro exhortó a la banca pública y privada a abrir las oportunidades para el sector agrícola, reseña una nota de VTV.