Un supuesto enfrentamiento en el sector La Pedrera, en Morón, estado Carabobo, terminó con la muerte de Arturo Yordan Guerrero Piña, apodado «El Chichito».

El abatido de 19 años, identificado como líder de la banda criminal conocida como «El Covetra», fue abatido en un operativo conjunto entre PoliCarabobo y Polimorón.

Guerrero Piña se encontraba bajo investigación por su participación en una ola de robos de vehículos y motocicletas en el municipio Juan José Mora. Además, se le señalaba por extorsionar a comerciantes locales a través del cobro de «vacunas» y por exigir rescates por vehículos sustraídos.

Durante el enfrentamiento, los funcionarios incautaron una pistola Browning, calibre 9 mm, con los números de serie limados, y una granada, elementos que evidencian la peligrosidad de la banda.

«El Chichito» murió tras recibir varios impactos de proyectiles y sus compinches conocidos en los bajos fondos como «Reinson», «Chuy», «Cabito» y «Eufemia» lograron escapar del cerco policial.

Las autoridades mantienen activado un operativo especial para capturar a los prófugos y desmantelar esta agrupación dedicada a acciones delictivas en Carabobo.

Según residentes este grupo de criminales azotan al barrio, cobran vacunas a pequeños comerciantes y somete a los transeúntes en horas nocturnas.