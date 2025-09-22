Un nuevo caso de violencia de género conmueve al estado Lara, luego que funcionarios de la Delegación Municipal Barquisimeto desmintieran el reporte inicial de un suicidio en la carretera Lara-Falcón, sector Aguada Grande, municipio Urdaneta.

Según Elizabeth del Carmen Suárez Nelo, de 26 años, fue víctima de un femicidio el pasado 16 de septiembre, cometido por su pareja de años, Oscar Eliezer Salom, suceso que ocurrió en su propia vivienda.

La investigación reveló que tras una discusión motivada por celos y la negativa de Oscar a aceptar la separación, ocurrió una brutal agresión.

En el altercado, Salom utilizó un martillo para golpear a Elizabeth hasta dejarla inconsciente y posteriormente la estranguló para quitarle la vida. Para encubrir el crimen y hacer creer a las autoridades que se trataba de un suicidio, colgó el cuerpo con una cuerda.

Elizabeth, quien vivió una relación desde que tenía 13 años, deja cuatro hijos en orfandad. La conmoción en la comunidad de Tunere es profunda, mientras continúan las acciones legales y la fiscalía prepara los cargos contra Oscar Eliezer Salom, quien ya fue puesto a la orden del Ministerio Público.

El femicida quiso simular un hecho punible después que asesinó a su pareja, colgándola con una soga en una de las habitaciones de la vivienda, después alertó a la comunidad que había hallado a Suárez ahorcada.

Una vez sometido el cuerpo a la autopsia legal la misma reveló que tenía un golpe contundente en la cabeza y que la víctima había sido estrangulada.

El sujeto quedó a la orden del Ministerio Público, será presentado ante un tribunal de control para que responda por el crimen cometido.