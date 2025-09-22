El pequeño Dominic Saavedra no solo sueña con jugar béisbol, sino que trabaja para hacerlo realidad. Con una determinación que inspira, este pequeño de tan solo cinco años se ha vuelto todo un emprendedor con la venta de sus galletas para costear su camino hacia las Grandes Ligas.

La historia de Dominic nos recuerda que la pasión, sin importante la edad, es una fuerza imparable.

Todo inició con una idea simple pero a la vez brillante para un niño. Mientras horneaba galletas con su tía para comer, Dominic tuvo una revelación de que podían venderlas y convencido de su plan, se lo propuso a su tía y con su apoyo, comenzó esta linda aventura.

Saavedra dijo a Nueva Prensa Digital que el proceso de la creación de sus galletas lo disfruta al máximo, que va desde la preparación de la masa hasta la venta final.

«Lo más divertido es hacer la masa», confesó Dominic con una sonrisa, revelando la alegría que le produce el trabajo manual detrás de cada galleta.

Dominic no vende sus galletas de cualquier forma, a su corta edad se presenta con una confianza admirable llevando sus dulces creaciones a los compañeros de trabajo de sus tíos y a sus familiares.

Con su voz clara y su carisma innato, les dice: «Estoy vendiendo galletas, si ustedes quieren galletas…».

Cabe destacar que sus galletas no son ta comunes, ya que, su repertorio incluye una gran variedad que van desde coco, gotas de chocolate negro y blanco, masas de vainilla y de chocolate.

No obstante, la verdadera magia reside en su mensaje. A quienes no lo conocen, Dominic les explica su motivación con total honestidad.

«Mi nombre es Dominic. Yo estoy vendiendo estas galletitas porque quiero jugar béisbol», dice al vender sus galletas a desconocidos.

Futuro de grandes ligas

La meta de Dominic es clara, quiere formarse como beisbolista y convertirse en un jugador profesional. Su amor por el deporte es palpable. Le encanta la adrenalina de batear y correr.

Su equipo favorito de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional son los Tiburones de la Guaira, además tiene también su favorito en las Grandes Ligas, sin precisar su nombre.

Aunque continúa vendiendo para iniciar sus práctica, Dominic ya cuenta con parte de la indumentaria.

Tras conocerse su historia por redes sociales, el segunda base guayanés Edgardo Fermín, jugador de los Navegantes del Magallanes, le regaló los tacos (zapatos especiales para el béisbol), además ya tiene su bate para conectar jonrones.

El siguiente objetivo del pequeño es comprar su guante, una pieza fundamental para completar su equipamiento.

Además, de vender sus galletas. Dominic se encuentra cursando primer grado.

Para cerrar, dio un poderoso mensaje para aquellos niños y niñas que tienen un sueño, pero por distintas razones ven muy cuesta arriba cumplirlos.

«Que vendan cosas para ganar el dinero y poderse meterse en lo que ellos quieran», sentenció.

Su historia es un claro ejemplo de que no hay obstáculos grandes cuando se tiene la motivación de un sueño.

Dominic no está esperando que las cosas pasen, las está horneando una galleta a la vez, demostrando que con trabajo duro y creatividad, cualquier sueño, incluso el de ser una estrella de béisbol.

Si deseas apoyar al pequeño Dominic a cumplir su sueño, sigue su cuenta de Instagram @dominiccookies y haz tus pedidos.