La vigésima segunda fecha de la Liga FutVe 2 tendrá interesantes desafíos en los que los elencos bolivarense Mineros de Guayana y Bolívar Sport Club chocarán en el Decanato de Ciudad Bolívar, en un duro lance dominical para ambos elencos en la lucha por la clasificación a los cuartos de final del certamen.

El Grupo Centro Oriental lo comanda el Deportivo Miranda con 40 unidades y le siguen Marítimo de La Guaira (36 pts), Dynamo Puerto FC (33 pts) y Aragua FC (28 pts). Siguen de cerca Mineros de Guayana (27 pts) y Bolívar SC (26 pts).

La fecha prenombrada, arrancará este sábado con el duelo entre el líder Deportivo Miranda -40 puntos en su haber- y el Dynamo Puerto –que ya suma 33 unidades- en medio de un encuentro fijado para las 3:30 pm en el Estadio del Polideportivo Yulimar Rojas en Los Teques.

Este mismo sábado, se verán las caras el co líder del torneo, el Marítimo de La Guaira –segundo con 36 puntos- contra el Aragua FC, cuarto en la tabla con 28 puntos, en medio de un juego que seguramente será de intenso trámite, en las instalaciones del estadio SD Camurí Chico en La Guaira.

Mineros de Guayana visita la cálida Ciudad Bolívar

El resto de los dos encuentros pautados para esta fecha de la Liga FUTVE 2, se jugarán en la tanda dominical.

En el Decanato de la UDO en Ciudad Bolívar, el local Bolívar Sport Club –sexto con 26 unidades logradas- recibirá la visita de la tropa de Elvis Martínez, el Mineros de Guayana, que es quinto en las posiciones con 27 puntos, lo que se traduce en un duelo directo en la lucha por la clasificación.

El cotejo referido está pautado para jugarse a partir de las 3:00 pm donde seguramente el intenso calor y humedad convergentes, serán protagonistas del duelo sin lugar a dudas.

Finalmente, ese mismo domingo, Monagas SC Filial, último en la tabla con 15 puntos, recibirá la visita del penúltimo en lucha, Angostura FC, que tiene 18 puntos.

Encuentro fijado para llevarse a cabo a partir de las 3:30 pm en el Estadio Comanche Bottini de Maturín.