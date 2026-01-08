El gremio de intérpretes de Hollywood ha dado un paso histórico al anunciar los seleccionados para su 32ª edición. Bajo la nueva denominación oficial de Actors Awards (anteriormente Premios SAG), el sindicato ha dejado claro quién es el favorito de la temporada: «One Battle After Another».

La más reciente producción de Paul Thomas Anderson ha logrado un total de siete nominaciones, un récord que la posiciona con firmeza en la carrera hacia los premios Oscar, consolidándose como la obra con mayor respaldo de sus pares en la industria.

Competencia cerrada por el Mejor Reparto

La máxima distinción de la noche, el premio al Mejor Reparto, será el escenario de un enfrentamiento entre gigantes, explica El Nacional.

La cinta de Anderson competirá directamente contra «Sinners», el thriller de Ryan Coogler que acumuló cinco menciones.

En la misma categoría reina figuran «Hamnet», «Marty Supreme» y la reinterpretación de «Frankenstein» a cargo del director mexicano Guillermo del Toro, configurando una de las ternas más eclécticas y competitivas de la última década en los galardones del gremio.

Un duelo de generaciones en las categorías individuales

En el apartado de Mejor Actor, la lista refleja un choque generacional entre dos de los nombres más potentes del cine actual: el veterano Leonardo DiCaprio y el joven Timothée Chalamet, quien aspira a un histórico segundo triunfo consecutivo.

La terna se completa con Jesse Plemons, Michael B. Jordan y Ethan Hawke. Por el lado femenino, la sorpresa la ha dado la debutante Chase Infinity, quien se medirá ante figuras de la talla de Emma Stone y Jessie Buckley, mientras que el talento latino destaca con la nominación de Benicio del Toro en la categoría de reparto.

Los olvidados de la edición y el panorama televisivo

Pese a la celebración, la lista ha generado debate por omisiones notables. Ni Cynthia Erivo, por su papel en «Wicked», ni el brasileño Wagner Moura consiguieron entrar en las nominaciones.

En cuanto a la televisión, la comedia «The Studio» lidera con cinco menciones, mientras que el drama médico «The Pitt» ha logrado colarse entre los mejores repartos dramáticos, enfrentando a producciones consolidadas como «The White Lotus» y «Severance».

Finalmente, la ceremonia de entrega de los Actors Awards se llevará a cabo el 1 de marzo y, tras el éxito de audiencia del año pasado, será transmitida nuevamente a través de la plataforma Netflix, buscando dominar la conversación global antes de la gran cita de la Academia.