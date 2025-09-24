Michael Harris II conectó par de jonrones, Hurston Waldrep lanzó seis innings de una carrera y los Bravos de Atlanta vencieron 3-2 a los Nacionales de Washington la noche del martes, para así sumar su décima victoria consecutiva

Seis de esos triunfos han sido ante los colistas Nacionales, incluyendo la primera barrida en una serie de cuatro juegos (del 15 al 17 de septiembre) de Atlanta contra la franquicia Washington/Montreal. A pesar de tener la racha activa más larga de victorias en las Grandes Ligas, los Bravos (75-83) ya quedaron eliminados de la contienda por los playoffs.

Waldrep (6-1) permitió cinco hits, otorgó cuatro boletos y ponchó a cinco bateadores. Raisel Iglesias lanzó una novena entrada sin anotaciones para lograr su 28vo salvado.

Harris sacudió un bambinazo de 444 pies por el jardín derecho-central en el quinto inning y agregó otro cuadrangular abriendo el séptimo, que puso el marcador 3-1. Ronald Acuña Jr. también aportó con un vuelacercas que le dio ventaja a Atlanta en el sexto capítulo.

El abridor de los Nacionales, Brad Lord (5-9), permitió dos carreras y cuatro imparables en seis episodios.

Nasim Núñez negoció boleto con dos outs en el tercer acto, se robó la segunda base y anotó con un sencillo de CJ Abrams para darle a los Nacionales una ventaja de 1-0.

James Wood conectó su doble número 38 y abrió el octavo inning con un jonrón por Washington.

Ha-Seong Kim vio finalizar sus rachas de 10 juegos consecutivos con hit y nueve juegos anotando carrera —la seguidilla más larga de anotaciones por un jugador de los Bravos desde 2023.

Caballero aseguró clasificación de Yanquis

El panameño José Caballero conectó este martes el que ha sido el imparable más importante de su temporada hasta el momento, con el que aseguró el pase a la postemporada de los Yanquis de Nueva York en el béisbol de las Grandes Ligas.

José Caballero conectó el imparable para remolcar a Aaron Judge en la novena entrada con la carrera con la que los Yanquis dejaron en el terreno a los Medias Blancas y firmaron su clasificación para la postemporada por el joven circuito.

Los Yanquis (89-68), quienes se acercaron a un partido de los Azulejos (90-67) en la contienda por el primer lugar del Este, contaron con seis entradas de dos carreras del dominicano Luis Gil.

Carlos Narváez impulsó triunfo de Boston

El venezolano Carlos Narváez remolcó dos carreras y el cubano Aroldis Chapman preservó la ventaja en la novena entrada para que los Medias Rojas vencieran a los Azulejos, cuatro carreras por dos.

El triunfo mantiene a los Medias Rojas (86-71) como dueños del segundo comodín, por delante de Tigres y Astros.

Nathan Lukes anotó por los Azulejos (90-67), quienes aún mantienen ventaja de un juego respecto a los Yanquis.

Gabriel Arias impulsó triunfo de Guardianes

Daniel Schneemann remolcó dos carreras, el dominicano José Ramírez anotó e impulsó una y el venezolano Gabriel Arias agregó una anotación para que los Guardianes derrotaran a los Tigres, logrando con ello empatar en el primer lugar de la Central de la Americana, cinco carreras por dos.

Con la victoria, los Guardianes (85-72) dominan el enfrentamiento directo con los Tigres (85-72), lo que les asegura el liderato divisional de terminar la temporada con récord igualado.

Riley Greene pegó un jonrón y el dominicano Wenceel Pérez remolcó una carrera, pero el zurdo Tarik Skubal permitió tres carreras, dos de ellas por error, en seis entradas y terminó con la derrota por los Tigres.

Dura derrota de los Rojos

Elly de la Cruz se fue perfecto en tres presentaciones al bate y pegó un jonrón de dos carreras, pero no pudo evitar que los Rojos cayeran ante los Piratas.

Oneil Cruz pegó un vuelacercas de dos anotaciones y Alexander Canario anotó e impulsó una carrera por los Piratas, quienes contaron con el salvamento de Dennis Santana, quien lanzó la novena en blanco.

Con la derrota, los Rojos (80-77) se mantienen a un juego de los Mets en la carrera por el último cupo a la postemporada en el viejo circuito.