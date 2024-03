Bernabé Gutiérrez, secretario general nacional de Acción Democrática, reiteró al país que Luis Eduardo Martínez es el candidato presidencial de la tolda blanca y que jamás han pensado ni remotamente, apoyar la candidatura de María Corina Machado.

«Que quede claro, en Acción Democrática jamás y nunca hemos pensado apoyar una candidatura distinta a la del compañero Luis Eduardo Martínez, y mucho menos la de la señora María Corina Machado, porque eso sería ser adúltero al pensamiento, filosofía, doctora y principios políticos de nuestro partido», advirtió.

A través de sus redes sociales amplió que María Corina Machado representa los más oscuros intereses de la alta oligarquía venezolana.

«Ella es responsable directa de las sanciones que se pidieron contra Venezuela, ha aupado golpes militares a sabiendas de que la Constitución que nos rige a todos, plantea el voto como único instrumento de cambio; ella ha llamado a la abstención y a incendiar el país con una salida violenta y sanguinaria», afirmó.

Recordó que basado en la filosofía del partido del pueblo, también en su momento dio un paso adelante para enfrentar y encarar a Henry Ramos Allup y a quienes le acompañaban en «aventuras violentas y antipartido», esgrimió.

«En Acción Democrática somos practicantes del voto más no de la violencia, y reiteramos al país, que jamás podremos tener coincidencias con quienes predican el odio y la venganza. No obstante, AD no participó en esa trampa cazabobos de la Primaria porque no hay que no hay que ser pitoniso para saber cuál es el objetivo de esa ultraderecha», afirmó.

Finalmente informó que el próximo jueves a las 11 de la mañana, formalizarán ante el Consejo Nacional Electoral, la candidatura de Luis Eduardo Martínez.