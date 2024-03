El presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, propuso a la Comisión Permanente de Política Interior trabajar en un instrumento legal que desarrolle de manera amplia y total el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a fin de castigar severamente los delitos contra la soberanía, valores culturales e integridad de todos los venezolanos.

“Escuchen traidores y traidoras, el articulo 130 reza resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación”, dijo.

Aseguró que no existe en ningún país del mundo un ciudadano o ciudadana que haya solicitado la invasión de ejércitos enemigos a su propio país, como lo han hecho voceros de algunos sectores de la oposición venezolana.

“En la legislación de todos los países, se protegen de los traidores, se protegen de los esquiroles, de las cabezas de playa. Es insuficiente desde el punto de vista de los graves hechos que hemos visto contra la República, contra nuestro territorio, en los últimos años”, indicó el presidente la AN.

“Esos esclavos de los gringos, traidores y traidoras a la patria, que se arrastran y arrodillan, con el mayor descaro han convocado a invasiones y violencia. Al asesinato del presidente de la República, convocado y aplaudido invasiones de mercenarios en nuestra tierra. Más temprano que tarde es la cárcel lo que les espera, lo que se merecen. Es una pena severa por haber atentado contra la soberanía de la Republica, nuestros valores”, recalcó.

De esta manera, consideró que la AN está obligada ha hacer esa ley, “que sea bien severa, draconiana. Recordó que la Constitución Nacional reza que los venezolanos y venezolanas tienen el deber de honrar y defender la patria”.

Este martes los diputados de la Asamblea Nacional (AN), aprobaron por unanimidad los artículos 9 al 25 del Proyecto de Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba, para avanzar en este texto jurídico cuya aprobación final se espera se lleve a cabo este próximo jueves 21 de marzo.

El presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, recordó que esa institución tiene la responsabilidad de acatar la decisión del pueblo venezolano, establecida en diciembre de 2023 a través del referéndum consultivo sobre la defensa del territorio Esequibo, siendo este parte de la República Bolivariana de Venezuela.

“Estamos en la recta final para que podamos aprobar un poderoso instrumento a los efectos de recuperación de la Guayana Esequiba, la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba y quería solicitar para que el día jueves 21 de marzo, aprobemos y sancionemos la ley, la presentemos ante el Tribunal Supremo de Justicia a los efectos de evaluar la constitucionalidad y luego al presidente de la República, Nicolás Maduro para que la promulgue y se la entregue a su legítimo dueño: el pueblo de Venezuela”, enfatizó Rodríguez.

Por otra parte, el diputado de oposición, José Gregorio Correa, destacó que esta Ley es del Poder Popular y que no hay venezolano que no esté de acuerdo con ella. En este sentido, propuso hacer un inciso a la ley que deje sentado que la Guayana Esequiba sería un estado como las otras 24 entidades del país, siendo sus procesos apegados a lo que señala la Constitución, tal como ocurriría con la elección de la representación estadal en la AN. Ambas propuestas fueron aprobadas por el organismo legislativo de forma unánime.