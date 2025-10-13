El hotel Eurobuilding fue el escenario de la celebración de la Gran Gala Deportiva 2024, organizada por la Asociación de Deportes Acuáticos del estado Bolívar (ADABolívar), en la que se rindió homenaje a los protagonistas más destacados de la temporada.

Atletas, entrenadores, dirigentes, directivos, padres y colaboradores acudieron masivamente a uno de los encuentros más esperados del año por la comunidad acuática bolivarense.

La ceremonia inició con un video motivador, seguido por las palabras de bienvenida del presidente de ADA Bolívar, Luis Ramírez, quien agradeció el apoyo constante a las actividades de la asociación.

Luego, el presidente de la Federación Venezolana de Deportes Acuáticos (FEVEDA), Lic. Luis Moreno y los hermanos Alberto y Alfonso Mestre, enviaron un mensaje de salutación y aliento a los homenajeados a través de un video, dando paso a la entrega de reconocimientos.

Premiados de la noche

Los primeros en recibir su placa y diploma fueron los atletas de natación en sus diferentes categorías, destacando la presencia de Joseph Castillo, de la categoría infantil A, poseedor de dos récords nacionales.

«Estoy muy feliz por todo; porque han dado resultados mis entrenamientos, he entrenado muy duro para esto», expresó emocionado.

Sobre sus marcas, agregó que «yo lo que quería era quedar primero y logré romper récord y estoy muy orgulloso de eso».

El joven nadador registró 37.11 segundos en 50 metros pecho, mejorando su propio récord nacional (40 segundos), superando la marca que mantenía Nesbeth Rosillo desde 2015.

Castillo tiene como meta sumar experiencia internacional representando al país y romper más récords.

Por su parte, Dayan Lang, de la categoría infantil B, también mostró su entusiasmo

«Un año más participando en esta gala. Muy orgulloso de estar aquí y recibir este premio. Esto es gracias al trabajo duro, la constancia y los días entrenamiento que hoy dan sus frutos»,dijo.

Lang destacó además el apoyo recibido. «La asociación nos ayuda bastante. Nos da apoyo cuando vamos a las selecciones, nos da dinero y uniforme. Yo siento que la asociación está apoyando mucho más ahora».

El atleta recordó que su próximo objetivo es representar nuevamente a Venezuela en los Juegos Escolares de Paraguay, en diciembre, donde espera obtener una medalla.

Sobre su experiencia internacional anterior, en la que logró una medalla, comentó que fue bonita, aunque exigente al competir con atletas mayores, «pero si tú entrenas para eso y te esfuerzas cada día, puedes lograr lo que sea».

Becados en el exterior

En representación del medallista internacional Kelvin Cabrera, su padre recibió los reconocimientos. Cabrera se encuentra actualmente en Puerto Rico, gracias a una beca deportiva.

«Le doy gracias a Dios por tener un hijo deportista, gracias al deporte le salió su beca. Está ahorita su misión: ser fisiatra y seguir en la selección nacional de Venezuela», expresó su padre visiblemente orgulloso.

Al mismo tiempo, agradeció a las personas que los han apoyado.

A su vez, mencionó que su otro hijo, Luismel Cabrera, obtuvo media beca en natación y no pudo respaldarlo económicamente, actualmente practica crossfit.

«Vino de España y ahora va a un Nacional, siempre los he apoyado a los dos», apuntó.

También admitió que su sueño es que se mantengan representando los colores de Venezuela y que asistan a unos Juegos Olímpicos.

Asimismo, Daniela Pacheco, quien también se encuentra becada en Puerto Rico y se ha destacado en competencias internacionales, envió un mensaje a sus compañeros a través de un video, en el que expresó su orgullo por formar parte de la comunidad acuática de Bolívar.

Tanto la beca de Cabrera como la de Pacheco fueron gestionadas por Luis Ramírez en representación de ADABolívar.

La gala también reconoció a los más destacados en aguas abiertas.

Clubes y entrenadores destacados

El club Cimos recibió varios galardones y nueve de sus atletas fueron reconocidos por la organización rectora de los deportes acuáticos: José Waldrop, Sebastián González, Valeria Navarro, Valeria Sánchez, Ángel Navarro, Jhael Guarez, Daniela Pacheco, Johan Pérez y Luis Ramírez. Este último sobresalió como atleta internacional.

El entrenador César Medina fue distinguido entre los mejores en especialización.

‎Por su parte, el club Angostura liderado por Nancy de Fonseca, se llevó cinco premios, entre ellos el primer lugar en masificación y el tercer lugar en especialización.

Asimismo, fueron honrados, el Centro Ítalo Venezolano de Guayana (CIVG) y el club Máster Bolívar.

También recibieron reconocimientos los entrenadores César Bravo y Alberto Alfonzo. Así como los jueces Fiorella Salazar y Emiliana del Moral (regionales) y Roger Aponte (internacional).

‎Gestión de calidad

El presidente de ADA Bolívar, Luis Ramírez, destacó esta es la tercera edición consecutiva de la gala.

«Es el reconocimiento que se le hace a los mejores atletas de acuerdo a los resultados que han obtenido de eventos estadales, regionales, nacionales e internacionales. Lo manejamos en las categorías, por supuesto de federados y máster, en natación y aguas abiertas», expresó

Ramírez informó que el 11 de octubre se marca el cierre del actual período de gestión, enmarcado en el ciclo olímpico 2021-2025, y próximamente se realizará el proceso eleccionario para las nuevas autoridades.

«Venimos hablando de un balance súper excelente, porque en 75 años que tienen la natación en Venezuela, por primera vez en la historia el estado de Bolívar logra el año pasado un segundo lugar y en masificación. Eso es un logro super importantísimo y denota la calidad que tenemos a nivel de entrenadores y por supuesto de nuestros atletas»

Resaltó que varios atletas de la entidad han ingresado a la selección nacional y han obtenido becas internacionales gracias al respaldo de ADABolívar.

«Tenemos muy buenos resultados. Inclusive en los Juegos Nacionales quedamos terceros, aunque todo el mundo sabía que éramos segundos. Venimos con una muy buena generación de chicos que darán mucho de qué hablar», agregó.

Por aclamación

Sobre su reelección comentó que «la gente lo solicitó, se armó un equipo magnífico de 41 personas, hemos hecho historia en la realización de eventos con más de 65 patrocinantes o colaboradores especiales en cada competencia. Y esto lo que ha dado es una confianza, una transparencia en la gestión que hemos venido haciendo».

Las elecciones se celebrarán el próximo 25 de octubre con una sola plancha, «se presentó una sola plancha, una plancha que mantiene el equipo de todos los presidentes de clubes, entrenadores y jueces”, y se enfocarán en aumentar la cantidad de atletas federados y masificar el deporte, “y así andarle atrás a Miranda», puntualizó Ramírez.

Respaldo de los colaboradores

El apoyo de los colaboradores fue fundamental para ADA Bolívar a lo largo de la temporada, garantizando el éxito de cada competencia.

Tomás Brunini, del Centro Ítalo Venezolano de Guayana manifestó que están muy contentos con ADA Bolívar.

«siempre vamos de la mano, sobre todo con el trabajo que está haciendo Luis Ramírez. Cuenta con nosotros siempre para seguir apoyando al deporte de Bolívar y Venezuela, sobre todo la natación».

Brunini destacó que «más allá de las instalaciones han apoyado a la asociación en logística, con los atletas, tenemos una escuela de natación muy importante, que siempre se hace sentir, tenemos una gran proyección. Muchas gracias a ADA Bolívar y aquí estamos para apoyar al deporte».

El evento también rindió homenaje a los directivos de los clubes Cimos, La Laja, Atlantis, Angostura, Delfines de Lourdes, Civg, así como a ADA Bolívar, y a Fredy Pérez por su colaboración especial.

Reconocimiento especial

Para cerrar la celebración, el juez Roger Aponte tras unas emotivas palabras sorprendió al entregar al presidente Luis Ramírez una placa, en reconocimiento a su arduo trabajo al frente de ADA Bolívar.