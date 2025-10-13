En horas de la madrugada del lunes, un accidente de tránsito en la avenida Atlántico a la altura del semáforo de la urbanización Río Negro, parroquia Unare de Puerto Ordaz, dejó como resultado dos personas fallecidas y varios heridos.

El siniestro involucró a tres vehículos: una camioneta blanca, conducida por un efectivo de la Guardia Nacional identificado como sargento Sánchez, un auto negro y una motocicleta.

Tanto el sargento Sánchez como el conductor de la motocicleta murieron en el acto, pues este último salió expelido del vehículo tras el impacto.

Testigos que se encontraban cerca del lugar intentaron ayudar a las víctimas, sin éxito para los dos ocupantes que perdieron la vida. Por su parte, los pasajeros del automóvil negro resultaron lesionados y recibieron atención médica.

Funcionarios policiales, paramédicos, Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar para atender a los heridos y garantizar la seguridad en la escena.

Posteriormente, la Policía Nacional de Tránsito se encargó de levantar los cadáveres y dar inicio a las investigaciones para esclarecer las causas del accidente.

Hasta el momento se desconoce la identidad del conductor de la motocicleta, así como el nombre completo del chofer de la camioneta blanca.