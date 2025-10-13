En un esfuerzo por mejorar la calidad del servicio eléctrico en el estado Bolívar, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) instaló nuevos transformadores en la urbanización Villa Riberas, ubicada en la comunidad Riberas del Caroní.

Esta acción, desarrollada el fin de semana pasado, responde a solicitudes realizadas por los vecinos a través de la plataforma Línea VenApp, canal oficial para reportes y reclamos ciudadanos.

Las cuadrillas técnicas efectuaron el reemplazo de transformadores con capacidad de 50 kVA, con el objetivo de reforzar la distribución de energía y brindar mayor estabilidad en el suministro eléctrico a más de 30 familias que habitan el sector. Estas labores se enmarcan dentro de un plan de mantenimiento y modernización de la red eléctrica en las distintas comunidades del estado Bolívar.

El reemplazo oportuno y la instalación de equipos más modernos contribuyen a minimizar las fallas eléctricas y cortes prolongados, especialmente en zonas que han presentado alta demanda energética o problemas técnicos específicos. Además, se realizó inspecciones complementarias para detectar y corregir posibles deficiencias en la infraestructura.

Estas iniciativas reflejan el compromiso de Corpoelec por atender de manera directa y efectiva las necesidades del Poder Popular, garantizando el acceso continuo y confiable a la electricidad en las comunidades de la región.

Vecinos de Villa Riberas han expresado su satisfacción con las mejoras y esperan que estas acciones continúen en otros sectores para apoyar el desarrollo y bienestar social en el estado Bolívar.