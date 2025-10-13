Una menor de tres años perdió la vida tras un incendio que destruyó por completo un rancho en la comunidad Los Molinos, parroquia Altagracia, en Cumaná. El siniestro se produjo pasadas las nueve de la noche del sábado, en un sector que estaba sin servicio eléctrico al momento del hecho.

La pequeña se encontraba dentro de la vivienda acompañada por otros familiares cuando las llamas comenzaron a consumir la estructura.

Su madre, Mariela Cedeño, no estaba en el lugar porque se encontraba trabajando. Una comisión del Cuerpo de Bomberos de Cumaná acudió rápidamente al sitio y logró apagar el incendio, pero lamentablemente no pudieron salvar a la menor.

Hasta ahora, las autoridades investigan las causas que provocaron el incendio, aunque se sabe que se registró en plena ausencia del suministro eléctrico en la zona, lo que podría estar relacionado.

Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), indagan para determinar que ocasionó el incendio en el interior de la barraca.

Vecinos sospechan que una vela fue la causante del incendio, ya la menor dormía, además, existen sospechas que se hallaba sola en la casa.

La comunidad permanece consternada por la tragedia y exige respuestas para evitar futuros episodios similares. Las investigaciones continuarán para esclarecer lo sucedido y tomar las medidas necesarias.